22.12.2023 14:20 "Two and a Half Men"-Star Charlie Sheen von seiner Nachbarin angegriffen!

Von Malte Kurtz

Los Angeles - Schauspieler Charlie Sheen (58) wurde am Mittwoch in seinem Haus in Los Angeles von seiner Nachbarin angegriffen. US-Schauspieler Charlie Sheen (58) wurde am Mittwoch von seiner Nachbarin angegriffen. (Archivbild) © EPA/RICK GIASE Die 47-jährige Nachbarin habe an der Tür des "Two and a Half Men"-Darstellers geklopft und sich dann gewaltsam Zutritt verschafft, teilte die Polizei gegenüber dem Magazin "TMZ" mit. Als der 58-Jährige die Tür öffnete, soll die wütende Frau versucht haben, ihn zu erwürgen. Auch das Shirt des Hollywood-Stars habe sie dabei zerrissen. Nach Eintreffen der Einsatzkräfte sei Sheen zwar behandelt worden, in ein Krankenhaus habe er aber nicht gemusst. Dabei soll es nicht die erste Auseinandersetzung zwischen der 47-Jährigen und dem Schauspieler gewesen sein, wie das US-Magazin weiter berichtete. Die Frau hätte bereits den Wagen der Sitcom-Legende beschmutzt und am Tag vor ihrer Attacke schon Müll vor seiner Haustür abgeladen. Über das Motiv der Nachbarin ist derweil wenig bekannt. Gerüchten zufolge soll es sich bei ihr um eine verflossene Liebesbekanntschaft handeln. Typisch Charlie eben.

