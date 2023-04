Udo Lindenberg und Apache gelingt neuer Chart-Rekord

Hamburg - Obwohl Udo Lindenberg (76) bereits seit mehr als 50 Jahren Musik macht, musste der Wahl-Hamburger erst 76 Jahre alt werden, um mit "Komet" seinen ersten Nummer-Eins-Hit in die Charts zu bringen. Dass das Lied so einschlägt, begeistert den Panikrocker durchaus.

Udo Lindenberg (76) liebt Zigarren. Die durften auch am Donnerstag nicht fehlen. © Marcus Brandt/dpa

Der Hamburger Panikrocker ist mit dem Song "Komet" gemeinsam mit Deutschrapper Apache 207 (25) in den Single-Charts so erfolgreich wie nie zuvor in seiner Karriere. Der vor mehr als zehn Wochen veröffentlichte Song ist der Plattenfirma Warner Music zufolge mittlerweile die am längsten an der Spitze der Deutschen Charts platzierte deutschsprachige Single seit 16 Jahren.

"Ich bin geflasht, wir sind alle sehr geflasht", sagte Lindenberg (76) am Donnerstag in Hamburg. "Und es geht immer weiter. Es ist ja ein irrer Flug, ein Marathon."



"Komet" ist laut Warner Music schon rund mehr als 100 Millionen Mal gestreamt worden.

Das Lied mit Ohrwurm-Potenzial ist dabei auch die erste Nummer-1-Single Lindenbergs in seiner mittlerweile mehr als 50-jährigen Musikerkarriere. Mehr als 400.000 Mal ist die Single bereits verkauft worden - das gilt in der Branche als Platin-Status.