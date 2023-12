Überraschend offen: So feiern Sachsens Promis Weihnachten!

Morgen heißt es wieder: Sind die Lichter angezündet ... Weihnachten ist uns heilig. 24 Dresdner Promis geben hier überraschend offen Einblicke in ihre Bräuche.

Von Alexander Bischoff, Guido Glaner, Katrin Koch, Anneke Müller, Thomas Nahrendorf, Heiko Nemitz, Thomas Staudt, Lennart Zielke, Dirk Stegmann

Dresden - Heute heißt es wieder: Sind die Lichter angezündet, Weihnachtsfreude wird verkündet! Doch wie feiern die Anderen? 24 Promis aus Kunst, Sport und Politik geben hier überraschend offen Einblicke in ihre Weihnachtsbräuche - und in ihre persönlichen Wünsche fürs neue Jahr.

Weihnachten steht vor der Tür. Wie feiern Dresdner Promis, Politiker und Künstler? (Symbolbild) © 123RF/litunyaroslav

1. Marcin Ogórek, Pfarrer

Für den Pfarrer der polnisch-katholischen Gemeinde in Dresden bedeuten die Weihnachtstage zunächst viel Arbeit: "An allen Festtagen feiern wir vormittags die Heilige Messe in Bautzen, nachmittags in der Dresdner Kathedrale", so der Gottesmann. Danach Gebet, das Brechen der Oblate, zwölf traditionelle, fleischlose Gerichte mit engen Freunden: "Für das kommende Jahr wünsche ich mir Frieden."

Marcin Ogórek (38), Pfarrer der polnischen katholischen Mission. © Holm Helis

2. Hendrik Duryn, Schauspieler

Bei dem Mimen (56, "Der Lehrer") sind selbst gemachte Thüringer Klöße familiäre Weihnachtstradition. "Die halte ich aufrecht, habe sie aber das fünfte Jahr versaut - ich kriege es einfach nicht hin, die richtig in Handarbeit zu machen." Gefeiert wird in Großfamilie daheim mit Spaziergang am Vormittag und "Riesenessensrunde" danach, später gemeinsames Wichtelhausbasteln.



Schauspieler Hendrik Alexander Duryn (56). © Christian Grube

3. Thomas Kundt, Tatortreiniger

Deutschlands bekanntester Tatortreiniger und Buchautor (45, "Nach dem Tod komm ich") hofft, dass er über die Feiertage von Hinterlassenschaften menschlicher Tragödien verschont bleibt. "Am 24. werfe ich mich nach dem Mittagessen ins Weihnachtsmann-Kostüm und mache im Neurologischen Reha-Zentrum die Bescherung für die Patienten." Abends gibt's Wiener Würstchen und Kartoffelsalat.

Thomas Kundt (45) ist Deutschlands bekanntester Tatortreiniger mit eigener Show-Tour durch bislang 30 Städte, TV-Auftritte und eigenem Podcast. © PR

4. Johannes Hendrik Langer, TV-Kommissar

Der "Soko Leipzig"-Ermittler (38) singt Weihnachten nicht nur "Driving Home for Christmas". Die Kieler Sprotte zieht es in die norddeutsche Heimat. Zur Familienfeier werden Veggie-Würstchen und Kartoffelsalat serviert. "Die Kinder sind in unserer Familie fast in der Überzahl", sagt er. Auf deren strahlende Augen zur Bescherung freut er sich schon seit Tagen.



Der Schauspieler Johannes Hendrik Langer (38) als Kommissar Moritz Brenner am Set von SOKO-Leipzig. © Jan Woitas/dpa-Zentralbild/dpa

5. Natalija Bock, Dolmetscherin

Die Sprecherin (49) der Ukrainischen Gemeinde in Dresden begeht das Weihnachtsfest "ein bisschen deutsch und ein bisschen ukrainisch": "Wir feiern mit der Familie. Auch meine aus der Ukraine geflüchtete Schwester mit ihren Kindern ist bei uns. In Gedanken sind wir bei unseren Eltern, die in der Ukraine sind. Für 2024 wünsche ich mir Frieden und dass das Leid endlich ein Ende hat."

Natalija Bock (49), Dolmetscherin für die russische und ukrainische Sprache, im Ankunftszentrum Dresden für geflüchtete Menschen aus der Ukraine in der Messe. © Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

6. Christian Schäfer-Hock, Ausländerrat

Der Chef (40) vom Ausländerrat Dresden e.V. fährt mit der Bahn zum Fest "quer durch Deutschland zur Familie und sogar zu einer Hochzeitsfeier zwischen den Jahren". Für das neue Jahr wünscht er sich, "dass Dresden frei von Rassismus wird und für immer bleibt".

Geschäftsführer Dr. Christian Schäfer-Hock (40). © Thomas Türpe

7. Michael Katzsch (45), Feuerwehrchef

"Dieses Jahr feiern meine Frau, unsere drei Kinder (8 Monate, 3 und 6 Jahre) und ich in Berlin bei Oma und Opa. Am Vormittag des 24. schmücken wir gemeinsam den Baum. Ich freue mich, nachmittags zur Bescherung meine Schwestern mit Familien zu sehen, und auf den gemütlichen Abendausklang im großen Familienkreis. Außerdem wollen wir dieses Jahr die alte Modelleisenbahn aus meines Großvaters Zeiten zum Leben erwecken."

Leiter des Amtes für Brand- und Katastrophenschutz Dr. Michael Katzsch (45). © Eric Münch

8. Jürgen Schmidt (48), Oberstaatsanwalt

Der Dresdner Ganovenjäger: "Für 2024 wünsche ich mir Frieden in der Welt und Gesundheit für die Familie und meine Freunde. Das Weihnachtsfest werde ich zu Hause in Dresden mit meiner Frau und meinen Kindern verbringen. Wir werden die Kirche besuchen, etwas Gutes essen und vielleicht in die Schwimmhalle gehen."

Oberstaatsanwalt Jürgen Schmidt (46). © Thomas Türpe

9. Karl-Heinz Ukena, Zoodirektor

Der 52-jährige Chef des Dresdner Zoos: "Ich feiere Weihnachten mit meiner Frau und Freunden in Glauchau. Es gibt einen klassischen Gänsebraten. Am ersten Weihnachtsfeiertag fahre ich dann in meine ostfriesische Heimat, wo wir rustikal weiterfeiern. Für 2024 wünsche ich mir, dass es hoffentlich mal wieder ein normales Jahr wird, das die Stadt auch voranbringt."

Zoodirektor Karl-Heinz Ukena (52). © Holm Helis

10. Lutz Rodig, Polizeipräsident

Der Dresdner Polizeichef (58): "Weihnachten ist für mich in erster Linie ein Familienfest. Ich genieße es, wenn alle zusammenkommen und wir gemeinsam das Jahr ausklingen lassen. Genauso gehören für mich die lieb gewonnenen Traditionen zu den Weihnachtsfeiertagen wie der Kirchenbesuch und das Zubereiten der Weihnachtsgans. Für 2024 wünsche ich mir, dass die Sachsen wieder mit mehr Optimismus in die Zukunft blicken. Wir haben in der Vergangenheit schon so viele Herausforderungen erfolgreich gemeistert."

Polizeipräsident Lutz Rodig (58). © Thomas Türpe

11. Andreas Weber, Weiße Flotte

Der Kapitän (51) des Dampfers "Dresden", begeht das Fest im "Hafen" der Familie: "Es gibt Gans und Vegetarisches. Meine Schwiegergroßeltern kommen und werden traditionell mit Glockengeläut bei uns empfangen." Für 2024 wünscht sich der Kapitän "Gesundheit und mehr Frieden auf diesem Planeten".

Kapitän Andreas Weber (51, l.) und Destillateur Michael Gerlach (34). © Petra Hornig

12. Pavel Trávníček, ewiger Prinz

Für die Sachsen ist der tschechische Schauspieler (73) längst einer der ihren. Nach seinem Aufritt beim Adventssingen im Dresdner Stadion will er es die Festtage ruhig angehen lassen. "Wir sind zu Hause in Familie. Vielleicht werden wir noch irgendwo Ski fahren, wenn das Wetter es zulässt." Er wünscht sich für 2024 Gesundheit, besonders für seinen kleinen Sohn Max (6).

Der tschechische Schauspieler Pavel Trávníček (73). © Sebastian Kahnert/dpa-Zentralbild/dpa

13. Linda Feller, Country-Lady

Die Sängerin (57) hat zum Fest ein volles Haus: "Meine Tochter kommt mit Mann, meinen zwei Enkelkindern und einem Hündchen für zwei Wochen aus Schweden zu uns. Wir gehen zusammen in den Dresdner Weihnachts-Circus und zum Eisstockschießen nach Schloss Wackerbarth - weil es dort doch so schön beleuchtet ist."

Sängerin Linda Feller (57). © Thomas Türpe

14. Dorit Gäbler, Chansonette

Die Grande Dame (80) genießt den Heiligabend allein mit ihrem Mann Karl-Heinz Bellmann (76) - und einer Schüssel Kartoffelsalat. "Zubereitet nach einem Rezept meiner Mutter mit Fisch, Apfel und sauren Gurken". Auch das Zubereiten einer Gans lässt sich Dorit Gäbler nicht nehmen. Am ersten Weihnachtsfeiertag reist Tochter Peggy an, am zweiten trifft sich die ganze Familie im Restaurant "Dresden 1900".

Schauspielerin Dorit Gäbler (80) © Petra Hornig

15. Petra Köpping, Politikerin

Die Sozialministerin (65, SPD) verbringt Weihnachten zu Hause in Familie mit den Kindern und Enkeln. Heiligabend geht's zuerst gemeinsam in den selbst bewirtschafteten Wald. Wenn der Weihnachtsbaum geschlagen ist, heißt's "Prost!" mit Glühwein (für die Erwachsenen). Daheim schmücken alle den Baum gemeinsam. Abends wird beschert und gegessen. Wer möchte, geht in die Dorfkirche zum Krippenspiel.

Petra Köpping (65), Sächsische Staatsministerin für Soziales und Gesellschaftlichen Zusammenhalt. © Steffen Füssel

16. Martin Dulig, Politiker

"Weihnachten in Familie" ist nicht nur ein beliebtes Lied, sondern in der Familie des Wirtschaftsministers (49, SPD) gelebte Tradition. Der Minister wird das Fest selbstverständlich wieder im Familienkreis verbringen. Die festliche Musik kommt dabei nicht vom Band, nein, die Familie musiziert gemeinsam. Martin Dulig wird dabei zur Trompete greifen. Beschert wird erst am ersten Weihnachtsfeiertag - auch das ist eine Tradition in der Familie des Ministers.



Wirtschaftsminister Martin Dulig (49). © Holm Helis

17. Jan Vogler, Starcellist

Der Intendant (59) der Dresdner Musikfestspiele lässt sich das Fest mit der Familie auch in der Ferne nicht nehmen. Viele Jahre in Dresden lebend wohnt er derweil in New York. Sächsische Weihnachtstradition pflegt er auch dort mit seiner Ehefrau, der Geigerin Mira Wang, und den beiden gemeinsamen Töchtern ganz klassisch - "mit Tannenbaum und Stollen und Gänsebraten".

Starcellist Jan Vogler (59). © Thomas Türpe

18. Wolfgang Schaller, Kabarettist

Das Dresdner Brettl-Urgestein (83) gibt zu: "Weihnachten ist Stress. Birgit brät Gans, ich koche Weihnachtssoße, einer ist immer zu viel in der Küche. Im Wohnzimmer brennen 32 Pyramidenkerzen. Wenn meine Frau die letzte anzündet, ist die erste runtergebrannt und muss wieder angezündet werden. Ich bin einer von zwölf Nussknackern. Alle haben sich lieb."

Kabarettist Wolfgang Schaller (83). © Sebastian Kahnert/ZB/dpa

19. Katja Meier, Politikerin

Sachsens Justizministerin (44, Grüne) feiert Weihnachten in Zwickau und Dresden mit ihrer Familie und ihrer Partnerin. "In diesem Jahr gibt es Wildbraten - Reh aus dem Harz, geschossen von einer mir bekannten Jägerin." Arbeiten wird sie wahrscheinlich trotzdem. "Regierungsarbeit ruht bekanntlich nie wirklich." Aber vielleicht bleibt auch Zeit für lange Spaziergänge, Ausflüge ins Museum und ein paar gute Bücher.

Justizministerin Katja Meier (44). © Eric Muench

20. Dirk Hilbert, Oberbürgermeister

Dresdens Stadtoberhaupt (52, FDP) schaut trotz politischer Querelen und der Trennung von seiner Frau mit Dankbarkeit auf das Jahr zurück. "In diesem Jahr werde ich Weihnachten erstmals seit Langem außerhalb von Dresden verbringen, daher werden die Abläufe und Traditionen bei mir diesmal etwas flexibler gehandhabt", so Hilbert. Für das Jahr 2024 erhofft er sich mehr Zusammenarbeit und Verständnis in der Dresdner Stadtgesellschaft.

Oberbürgermeister Dirk Hilbert (52). © Holm Helis

21. Jan Donhauser, Bürgermeister

Der Bildungspolitiker (54, CDU) geht an Heiligabend zur Messe in die Kirche Leubnitz-Neuostra. Seine Wünsche zum Fest: "Gesundheit, Zufriedenheit und Innehalten." Der CDU-Kommunalpolitiker legt sich heute zu Hause die Kochschürze um und verwöhnt seine Familie. Auf den Tisch kommt traditionelle Görlitzer Bratwurst mit Abernmauke und Sauerkraut.

Bürgermeister Jan Donhauser (54). © Thomas Türpe

22. Eva Jähnigen, Bürgermeisterin

Dresdens oberste Umweltschützerin (57, Grüne) feiert Weihnachten zu Hause: "Am Heiligabend bereiten wir gemeinsam Rapunzel- und Kartoffelsalat sowie Suppe mit Eierkuchenstreifen und Schnittlauch zu." Dazu gibt es guten Saar-Wein. Mit dabei: ihr Mann, die erwachsenen Kinder und deren Partner. Besonders freut sie sich auf Festgottesdienst und Singen in der Trachenberger Weinbergskirche.

Umweltbürgermeisterin Eva Jähnigen (57). © Thomas Türpe

23. Markus Anfang, Dynamo-Trainer

Der Fußballprofi (49): "Ich werde bei meiner Familie in Köln sein, bei meiner Frau und meinen beiden Töchtern. Natürlich werde ich meine Eltern besuchen und dort auch gut essen. Bei ihnen heißt es immer: erst Gedicht, dann Gericht. Ich musste schon als Kind immer ein Gedicht vortragen oder auch singen. Das war laut, aber nicht gut. Die Zeit mit der Familie ist Genuss pur."



Trainer Markus Anfang (49). © Lutz Hentschel

24. Alexander Waibl, Chefcoach

Der Trainer (55) der DSC-Volleyballerinnen schwärmt: "Der geschmückte Baum, die Beleuchtung innen und außen, der besondere Duft - das liebe ich. Das Wichtigste für mich ist aber, Zeit zu haben für die Familie. Vor allem für meine Frau und unsere drei Söhne."

Trainer Alexander Waibl (55). © Lutz Hentschel