Überraschende Ansage: Influencerin flieht aus Millionen-Apartment und schockt ihre Fans

Frankfurt am Main - Noch vor weniger als einem Jahr protzte sie - nicht ganz zu unrecht - mit ihrem Mega-Apartment im Norden von Frankfurt am Main . Doch nun ist diese Episode für Zara Secret (28) schon wieder vorbei. Und auch das Kapitel Deutschland scheint für die Unternehmerin und Influencerin vorerst zu Ende zu sein.

Doch urplötzlich scheint das alles vorbei zu sein. In ihrem aktuellsten Video , auf dem sie eigentlich lediglich eine Schminkroutine abfilmte, offenbarte sie im Rahmen der Kommentarspalte, dass sie schon bald aus ihrem Nobel-Apartment ausziehen werde.

Geboten war darin nahezu alles, was sich das Influencer-Herz sich nur wünschen kann. Auf rund 325 Quadratmetern gab es neben einem riesigen Ankleidezimmer auch ein eigenes Fitnessstudio sowie einen Spa-Bereich samt Pool, ein eigenes Luxus-Büro und vieles mehr.

Rund 6,5 Millionen Euro wert und stolze 13.000 Euro Miete - natürlich exklusive Heizung, Gas und Wasser: So gestalteten sich die Eckdaten von Zara Secrets Mega-Apartment im dritten Stock eines noblen Gebäudes im Norden der Mainmetropole.

Doch wohin verschlägt es die junge Frau, die in ihrem Protz-Penthouse so glücklich wirkte?

So schrieb sie dort am gestrigen Sonntagabend ausführlich: "Es stand ja eh fest, dass ich Ende des Monats aus dem Haus raus muss, weil die Wasserschäden und Stromprobleme behoben werden müssen... Da ich dafür eh packen musste... habe ich dann komplett alles gepackt und entschieden komplett zu gehen."

Für ihre rund 309.000 Follower - zumindest die meisten von ihnen - ein echter Schock. Denn die hatten zuvor überhaupt nichts von den Plänen der erfolgreichen Unternehmerin mitbekommen. In einem speziellen Instagram-Broadcast-Channel, auf dem Zara ihre treuesten Fans mit zusätzlichen Infos über ihren Alltag versorgt, wurde sie dann schon etwas konkreter.

Hier blieb Zara ihrem selbstgewählten Nachnamen treu: "Ich war zwischen zwei Orten, jetzt habe ich mich entschieden, wohin ich auswandern will", schrieb sie kryptisch. Ihre endgültige Entscheidung will sie ihren Fans erst in circa sechs Wochen mitteilen.

Denn so lange dauere es, bis die insgesamt 52, mit ihren Habseligkeiten gefüllten, Kartons vom Hafen in Bremen bis hin zu ihrem neuen Herzensort transportiert seien. Vorerst abschließend gab es ihrerseits noch ein Video samt Feuerwerk und einem durchaus wehmütigen "Goodbye Frankfurt".