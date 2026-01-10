Überraschende Aufgabe für "The Voice"-Star: Das macht Thore Schölermann jetzt

Aachen - Überraschung um " The Voice "-Moderator Thore Schölermann ! Der 41-Jährige hat eine neue Aufgabe übernommen - allerdings nicht im TV .

Thore Schölermann (41) ist jetzt Inhaber von drei McDonald's-Filialen in Aachen. (Archivfoto) © Britta Pedersen/dpa-Zentralbild/dpa

"Ich tausche Sendezeit gegen Zeit mit meiner Familie. Das ist der beste Tausch, den ich je gemacht habe. Das fühlt sich absolut richtig an", erklärte der gebürtige Nordrhein-Westfale vor etwas mehr als einem Jahr, als sein Aus bei "taff" bekannt wurde.

Im Dezember 2025 machte er dann auch bei "The Voice Kids" Schluss, da er sich den eigenen Kids sowie einem neuen Lebens- und Jobabschnitt widmen wolle.

Und jetzt ist auch klar, worum es sich handelt: Denn der 41-Jährige ist jetzt Chef von drei McDonald's-Filialen in Aachen mit rund 120 Mitarbeitern!

"Ich habe über Monate eine richtige Ausbildung absolviert", erklärt Thore gegenüber "BILD". Grund dafür: Als Filialleiter muss er mit anpacken - auch in der Küche und so muss er wie seine Angestellten Burger braten, Pommes aus der Fritteuse holen oder auch dafür sorgen, dass die Milchshake-Maschine läuft.