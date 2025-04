Überraschung für Howard Carpendale bei Familien-Ausflug nach Hamburg

Hamburg - Schlager-Star Howard Carpendale (79) hat sich am Freitagabend einen langersehnten Traum erfüllt, wie Stage Entertainment mitteilte. Zusammen mit seiner Familie besuchte der 79-Jährige das Disney-Musical "König der Löwen" in Hamburg und durfte dabei sogar selbst auf der Bühne stehen.

Howard Carpendale (79, r.) durfte zusammen mit Wayne (48) und Annemarie Carpendale (47) kurz vor Showbeginn des Musicals "König der Löwen" ein Blick in den Orchestergraben im Stage Theater im Hafen Hamburg werfen. © Morris Mac Matzen/Stage Entertainment

Kurz vor offiziellem Showbeginn durften Howard Carpendale, seine Frau Donnice, sein Sohn Wayne, Schwiegertochter Annemarie und Enkel Mads (6) ein Blick hinter die Kulissen der Erfolgsproduktion werden.

Und lernten dabei auch das Ensemble von "König der Löwen" kennen, das noch eine ganz besondere Überraschung für die Familie Carpendale hinter dem Königsfelsen hervorholte.

Die gesamten Cast-Mitglieder des Musicals begrüßte sie auf der Bühne und sangen den Eröffnungs-Song "Circle of Life" a cappella nur für sie. Dieses besondere Ritual ist eigentlich nur neuen Ensemble-Mitgliedern vorbehalten und markiert deren Aufnahme in die "Löwenfamilie".

So wurden quasi auch die drei Generationen Carpendales – Opa, Sohn und Enkel – in den Kreis aufgenommen. "Wir werden uns daran immer erinnern und die Emotionen noch lange in uns spüren", so Howard Carpendale, der von dem "tollen Gefühl" schwärmte, etwas gemeinsam mit seiner Familie unternehmen zu können. "Es ist etwas ganz Besonderes, wenn wir dann Dinge, die uns allen gefallen, auch zusammen machen können."

Und Sohn Wayne Carpendale (48) ergänzte: "Es war für uns eine ganz große Ehre, von dem Cast so feierlich in seinen Circle aufgenommen zu werden!"