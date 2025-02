Überraschung: "Let's Dance"-Star bekommt eigene Show!

Gemeinsam mit ihrem Kumpel Tilo Scharpenberg (28, "laserluca") hat die 25-Jährige bereits einen Podcast. © Instagram/selfiesandra (Screenshot)

Ihr Podcast "Dick & Doof" zählt mittlerweile zu den beliebtesten Podcasts in Deutschland. Aus diesem Grund wurde er auch schon für den Deutschen Podcast-Preis nominiert.

Und auch im deutschen TV ist die 25-Jährige kein unbekanntes Gesicht - ganz im Gegenteil. Denn 2021 war sie beim Joyn-Format "#offline im Wald" dabei.

Im vergangenen Jahr wagte sie sich dann an das Abenteuer "7 vs. Wild" ran. In der Survival-Reality-Show versuchen Influencer, 14 Tage lang in der Wildnis zu überleben. Allerdings musste Sandra die Show nach sieben Tagen gesundheitsbedingt verlassen.

In Zukunft wird sie dann mit ihrem eigenen Format zu sehen sein.

Zuvor wird sie aber noch bei "Let's Dance" das Tanzbein schwingen und versuchen, sich den begehrten Titel "Dancing Star" zu sichern. Mit wem sie in der beliebten RTL-Unterhaltungsshow antritt, steht aber noch nicht fest.