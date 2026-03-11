Überraschung vom Graf: Dieses Promi-Duo mag er ganz besonders

Köln - Der Graf (56) von "Unheilig" schwärmt plötzlich vom neuen "Wetten, dass..?"-Moderations-Duo Tom (36) und Bill Kaulitz (36).

Bill (l.) und Bruder Tom Kaulitz sind ab dem 5. Dezember die neuen Gastgeber von "Wetten, dass..?" im ZDF. © Annette Riedl/dpa

"Ich finde die beiden klasse – sie sind unterhaltsam, respektvoll und haben dieses gewisse Unterhalter-Gen, das man für so ein Format braucht", sagte der Musiker der Deutschen Presse-Agentur.

Bei einem Anruf der Brüder und der Frage, ob er nicht zu der Show kommen wolle, wäre seine Antwort klar. "Ich würde sofort wieder kommen", erklärte der Graf.

Was nicht jeder weiß: Den Grafen verbindet bereits eine Geschichte mit der ZDF-Show. Als "Wetten, dass..?" Ende 2014 mit Gottschalk-Nachfolger Markus Lanz (56) vorerst eingestellt wurde, stand der Musiker aus der Nähe von Aachen ebenfalls auf der Bühne und sang, während Bilder aus mehreren Jahrzehnten des ZDF-Klassikers eingeblendet wurden.

Damals dachte man, die Show werde danach nicht mehr zurückkehren. Erst 2021, 2022 und 2023 gab es ein Revival mit Gottschalk.