Überraschung! Warum dieser Weltstar plötzlich in Aachener Mucki-Bude trainiert

Aachen - Damit haben die Aachener Fitness-Enthusiasten wohl nicht gerechnet: Statt am Montagabend (26. Februar) wie gewohnt im Discount-Fitnessstudio "FitX" am Europaplatz die Hanteln zu stemmen, durften sie einem waschechten Weltstar beim Sporteln zusehen.

Etwa drei Stunden soll der Superstar in dem Studio verbracht haben. Zunächst wärmte sich der 34-Jährige auf der Freifläche auf, dann wechselte er in den Freihantel-Bereich, um seine Muckis zu stählen.

Denn US-Superstar Jason Derulo (34) stattet der Mucki-Bude am Montag einen Spontan-Besuch ab und trainierte in aller Öffentlichkeit.

Derzeit befindet sich der "Wiggle"-Interpret auf seiner "Nu King"-Welt-Tour. © Britta Pedersen/dpa

Warum Derulo überhaupt in Aachen war, ist nicht ganz klar. Derzeit befindet er sich auf "Nu King"-Welt-Tournee. Am heutigen Dienstagabend steht ein Konzert in Paris an.

Jeremy Strong, ein Begleiter Derulos, sagte bei Instagram, dass der Künstler einfach ein Fitnessstudio gesucht habe - und schließlich in Aachen fündig geworden ist.

"Wir sind hier im Nirgendwo in Deutschland. Aber wir haben ein Gym gefunden", berichtet er in den sozialen Medien.

Für seinen Besuch im Aachener "FitX" muss der US-Superstar übrigens nichts zahlen. Immerhin hat er ja nur ein Probetraining absolviert, das für jedermann kostenfrei ist.