Unbezahlbares Geschenk: So süß schwärmt Schumi-Spross von seiner Asphalt-Braut

Salzburg (Österreich) - Anders als Mama Cora (48) hat David Schumacher (24) die Liebe seines Lebens bereits gefunden. Zum Geburtstag seiner Herzdame schüttet der Promi-Spross sein Herz aus!

Seit dem 5. November sind David Schumacher (24) und seine langjährige Freundin Vivien Keszthelyi (25) verlobt. © Bildmontage: Instagram/davidschumacher_official (Screenshot)

Anlässlich ihres 25. Geburtstages überraschte der Sohn von Ex-Formel-1-Fahrer Ralf Schumacher (50) seine Verlobte Vivien Keszthelyi jetzt mit einem unbezahlbaren Präsent - einer öffentlichen Liebeserklärung.

"Mit dir zusammen zu sein, ist das größte Geschenk meines Lebens. Du machst jeden Tag leichter, besser und schöner, nur indem du du selbst bist", schmachtete der ambitionierte Rennfahrer auf seinem Instagram-Kanal.

Weiter schrieb er: "Du bist mein Herz, mein Frieden, mein Zuhause. Ich liebe dich mehr als Worte jemals sagen können." Anschließend gratulierte der ehemalige DTM-Pilot seiner "wunderschönen Verlobten" noch mit den Worten "Happy Birthday, my love".

Zu seinen Zeilen, in denen er auch noch einmal betonte, wie sehr seine zukünftige Ehefrau ihn inspiriere, postete David ein süßes Pärchenfoto, welches wohl während ihrer jüngsten Verlobungsreise auf die Malediven entstanden ist.