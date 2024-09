Witwe von Box-Ikone geht auf Raab los: "Will für Millionen-Gage eine Frau verkloppen!"

Köln - Am Samstag steigt endlich das große Boxevent (ab 20.15 Uhr bei RTL ) zwischen Stefan Raab (57) und Ex-Weltmeisterin Regina Halmich (47). Ein unfaires Match, das es so niemals geben dürfte, findet Maria Weller (71), Witwe von Ex-Boxer René Weller (†69).

Maria Weller (71) und Ehemann René (†69) bei einem Boxkampf in Frankfurt im Jahr 2015. © Fredrik von Erichsen/dpa

Wenn sie an den mit Spannung erwarteten Fight zwischen Raab und ihrer Freundin Halmich denkt, kommen bei der 71-Jährigen gleich die schlimmsten Erinnerungen hoch.

Schließlich kennt Maria Weller die negativen Auswirkungen, die der Boxsport mit sich bringen kann. "Ich habe meinen Mann wegen der vielen Schläge, die er im Laufe seiner Karriere an den Kopf bekam, in meinen Händen sterben sehen", klagt sie in der "BILD"-Zeitung.

Und tatsächlich gibt es diverse Studien, die genau das belegen.

"Die hohe Aufprallgeschwindigkeit der Faust von 10 m/s und mehr führt zu Stauchungen, Zerrungen und funktionellen Hirnverletzungen", heißt es etwa beim Universitätsklinikum der Technischen Universität München.

Eine Erfahrung, die leider auch Weller und ihr René machen mussten, wie die 71-Jährige traurig feststellt: "Man merkt es erst, wenn es zu spät ist."