Unfall auf Autobahn: Walentina Doronina in Crash verwickelt

Kaum ist die besorgniserregende News um den Unfall der TV-Machos in der Welt, meldet sich auch "Wale" mit schockierenden Zeilen im Netz.

Denn: Die TV-Krawallnudel hatte einen Autounfall!

Offenbar soll sich der Crash - wie bei Yasin und Gigi - im Rahmen der Ab- und Anreise zur "Nacht der Realitystars" in Schüttorf ereignet haben.

Mit einem Video und zahlreichen Fotos klärte die 25-Jährige ihre Community über den Vorfall auf.

Darauf zu sehen: Ein in der Dunkelheit in die Leitplanke gesetztes Auto samt eingeschaltetem Warnblinker. Kurz darauf zeigt sich die 25-Jährige mit ihrem Hündchen - umringt von Ärzten.

"Mitten in der Nacht, ich auf dem Beifahrersitz, am Schlafen – und dann dieser Moment, der alles verändert. Die Leitplanke so nah, das Herz so laut", schreibt Walentina in einer kurzen Lagebeschreibung.

Den genauen Auslöser und andere Hintergrundinfos zu dem Unfall verrät die TV-Bekanntheit nicht. Stattdessen bedankt sie sich beim lieben Gott: "Heute bin ich einfach nur dankbar, dass wir drei hier stehen und atmen dürfen. Nichts im Leben ist selbstverständlich. Danke, Gott!"