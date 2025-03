Wenige Monate nach RTL-Abgang: Beziehungsaus bei Ex-Moderatorin und Ehemann

Köln/Mallorca - Für ihn hat Jana Azizi (36) sogar ihren Traumjob in Köln an den Nagel gehängt. Doch jetzt ist anscheinend alles vorbei: Die TV -Bekanntheit und Ehemann Johann Ackermann (41) haben sich wohl getrennt.

Die Gründe für das Beziehungsaus sind allerdings noch unklar. Während Azizi, die ihre ersten Schritte im deutschen Fernsehen als Moderatorin bei "Sky Sport News" machte, sich bisher nicht äußerte, hat Ackermann die Trennung am Donnerstagmittag laut RTL bestätigt.

Erst im Herbst 2023 hatten sich die 36-jährige Ex- RTL -Moderatorin und der ehemalige Profi-Triathlet im Rahmen einer Traumhochzeit in Kroatien das Eheversprechen gegeben - inklusive dreitägigem Party-Marathon.

In ihrer Instagram-Story hat die Moderatorin noch einmal betont, wie sehr sie ihre Arbeit und das Leben auf Mallorca liebt. © Bildmontage: IMAGO / Panama Pictures, Instagram/jana_azizi (Screenshots, 2)

Ebenfalls ungewiss ist, wie es jetzt für die 36-Jährige beruflich und privat weitergehen wird.

Klar scheint: Ihr Leben auf der Baleareninsel will Azizi wohl nicht aufgeben. Auf die Frage, ob sie sich wohl auf Mallorca fühlen würde, antwortete sie am Mittwoch in ihrer Instagram-Story schlicht: "Ich liebe es!"

Gleichzeitig deutet die Moderatorin auf der Social-Media-Plattform aber auch an, dass sie wohl nicht abgeneigt wäre, wieder zurück in ihren alten Job zu kehren.

"Moderation ist nicht nur mein Beruf, sondern meine Berufung - besonders im Sport", lässt sie ihre 170.000 Follower wissen. Schließlich habe sie hier "das Werkzeug bekommen, das ich bis heute in jeder Moderation nutze", betont die 36-Jährige.