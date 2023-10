Ungeschminkte Wahrheit: Madonna schockt ihre Fans!

Los Angeles (Kalifornien/USA) - Kurz vor dem Start ihrer großen Welttournee sorgt im Netz derzeit ein Foto von Madonna (65) für Aufsehen. Viele Fans scheinen die Queen of Pop nicht wiederzuerkennen.

Madonna (65) schockt ihre Fans ohne Schminke und ohne Falten. © Montage: Screenshot/TikTok/Madonna

Komplett ohne Schminke, ohne jegliches Fältchen und glatt wie ein Baby-Popo zeigt sich die Sängerin bei TikTok und versetzt vielen ihrer Fans damit einen erheblichen Schock.



Die schon etwas ältere Aufnahme, die die Pop-Diva auf ihrem Social-Media-Kanal hochgeladen hat, kursiert derzeit im Netz und sorgt für heiße Diskussionen über den für viele Kritiker "ungesunden" Schönheitswahn der 65-Jährigen, die man sonst meist nur mit Beauty-Filtern, viel Schminke und markanten Wangenknochen zu Gesicht bekommt.

Anders sieht es auf besagtem Foto aus, das Madonna nicht nur gänzlich ungeschminkt, sondern auch mit ungewohnt rundem, fülligem Gesicht, aalglatter Haut und kleinen Augen zeigt. Ein Anblick, der bei vielen Fans Besorgnis auslöst.



"Jesus, was ist mit ihr passiert", kommentierte ein Follower einem Bericht des britischen Mirror zufolge unter dem Schnappschuss, der gerade viral geht.

Viele andere Nutzer pflichteten ihm bei: "Die Leute müssen aufhören, sich so viel ins Gesicht zu spritzen" oder "Sie hat den falschen Arzt bekommen, der ihr Füllstoffe an den falschen Stellen verabreicht", waren sich Fans der "Like a Virgin"-Sängerin einig und schienen regelrecht schockiert von ihrem Anblick.

Auf vielen neueren Fotos, die Madonna inzwischen bei Instagram geteilt hat, zeigt sich die Künstlerin wieder wie gewohnt - stark geschminkt, sexy und verführerisch.