Unglück auf der Piste: RTL-Moderatorin zieht sich schlimme Verletzung zu

Köln - Neben den besinnlichen Tagen mit der Familie verbringen viele Menschen die Zeit über Weihnachten auch in den Bergen und auf der Ski-Piste. So auch RTL -Moderatorin Anna Kraft. Doch die 40-Jährige hat sich ihr Fest sicher anders vorgestellt - denn sie hat sich eine Schock-Verletzung zugezogen.

Anna Kraft (40) hat sich über die Feiertage einen Kreuzbandriss beim Skifahren zugezogen. © Bildmontage: Instagram/annakraft1 (Screenshots)

Ihren Frust hat die ehemalige Leichtathletin des TSV Bayer 04 Leverkusen ihren insgesamt mehr als 250.000 Fans bei Instagram und Facebook mitgeteilt.

"Ohhh, du fröhliche ... 60 Minuten auf der Piste, zweite Abfahrt und umgefahren ... Kreuzbandriss ole", schrieb Anna, die mit TV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49) liiert ist, in ihrer Story. Außerdem versah sie den Text mit drei traurigen und einem wütenden Emoji.

Dazu veröffentlichte die RTL-Moderatorin ein Foto von ihrem Weihnachtsbaum und dem lädierten Knie, welches in einer stützenden Schiene verpackt ist.

Die erhoffte Entspannung in der fußballfreien Zeit hatte sich die zweifache Mutter mit Sicherheit anders vorgestellt - und auch der Start ins neue Jahr dürfte für die 40-Jährige alles andere als optimal verlaufen.