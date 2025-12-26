Unglück auf der Piste: RTL-Moderatorin zieht sich schlimme Verletzung zu
Köln - Neben den besinnlichen Tagen mit der Familie verbringen viele Menschen die Zeit über Weihnachten auch in den Bergen und auf der Ski-Piste. So auch RTL-Moderatorin Anna Kraft. Doch die 40-Jährige hat sich ihr Fest sicher anders vorgestellt - denn sie hat sich eine Schock-Verletzung zugezogen.
Ihren Frust hat die ehemalige Leichtathletin des TSV Bayer 04 Leverkusen ihren insgesamt mehr als 250.000 Fans bei Instagram und Facebook mitgeteilt.
"Ohhh, du fröhliche ... 60 Minuten auf der Piste, zweite Abfahrt und umgefahren ... Kreuzbandriss ole", schrieb Anna, die mit TV-Kommentator Wolff-Christoph Fuss (49) liiert ist, in ihrer Story. Außerdem versah sie den Text mit drei traurigen und einem wütenden Emoji.
Dazu veröffentlichte die RTL-Moderatorin ein Foto von ihrem Weihnachtsbaum und dem lädierten Knie, welches in einer stützenden Schiene verpackt ist.
Die erhoffte Entspannung in der fußballfreien Zeit hatte sich die zweifache Mutter mit Sicherheit anders vorgestellt - und auch der Start ins neue Jahr dürfte für die 40-Jährige alles andere als optimal verlaufen.
RTL-Moderatorin Anna Kraft sorgt sich um ihre Fans
Neben der Instagram-Story zu ihrem Ski-Unfall richtete die gebürtige Haanerin, die mit ihrem Partner inzwischen in München lebt, auch noch ein paar weihnachtliche Worte an ihre Fans.
"Fröhliche Weihnachten und legt euch schönere Geschenke untern Baum", schrieb Anna.
Die Moderatorin hoffe, dass ihre Anhänger auf sich aufpassen werden und wünschte ihnen ganz viel Freude mit der Familie, eine feine Zeit und vor allem ganz viel Kraft für das anstehende Jahr 2026.
Seit 2021 moderiert die mehrfache deutsche Meisterin mit der Sprint-Staffel für den Kölner Privatsender die UEFA Europa League sowie die Europa Conference League. Außerdem steht sie für "RTL Aktuell" vor der Kamera.
Ob sie operiert werden muss oder konservativ behandelt wird, verriet Anna indes nicht.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/annakraft1 (Screenshots)