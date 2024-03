"Unser Superstern": So süß präsentiert Renata Lusin ihre kleine Tochter

Renata (36) und Valentin Lusin (37) sind frischgebackene Eltern einer kleinen Tochter. © Bildmontage: Instagram/renata_lusin (Screenshots)

Auf ihrem Instagram-Kanal hatte die Neu-Mama nämlich einen zuckersüßen Schnappschuss ihres Neugeborenen veröffentlicht. Dieser zeigte die kleine Stella in einem hellgelben Strampler und süßen Wollschühchen.

Zudem konnte man auch die dunkle Haarpracht des Lusin-Nachwuchses erkennen. Zu dem niedlichen Foto schrieb die gebürtige Russin: "Unser Superstern."

Aktuell genießt das "Let's Dance"-Paar sein neues Leben als Eltern einer kleinen Tochter - und das zeigen die beiden auch ihrer Community. Fast täglich gibt es ein Update des Paares.

Erst kürzlich schrieb die 36-Jährige in den sozialen Medien: "Wenn aus Liebe Leben wird, dann erhält das Glück einen Namen. Es gibt keine Worte, um zu beschreiben, wie überglücklich und unendlich dankbar wir sind. Unsere Stella kommt zum ersten Mal nach Hause."

Für das Paar ist die Geburt ihrer kleinen Tochter so was wie ein Wunder. Denn zuvor hatte die attraktive Russin drei Fehlgeburten von nur 365 Tagen erleben müssen. Den Glauben an eine eigene Familie hatten die Tanzprofis aber nie verloren.