Ups! Mega-Star lässt während Konzert plötzlich unfreiwillig die Hüllen fallen

Natürlich hatte der Mega-Star sofort jemanden zur Hand, der ihr half, alles wieder zurechtzurücken. So rief sie ihren Assistenten herbei, der ihr in Windeseile das Oberteil wieder verschloss.

"Zieh mir den BH wieder an, Patrick", soll sie ihn aufgefordert haben, wie "New York Post" weiter berichtet.

"Sorry, Leute, so viel habt ihr nicht bezahlt", rief Perry der Menge entgegen und erntete dafür zahlreiche Lacher nicht nur in der Arena, sondern auch in den sozialen Medien.

So schrieb ein User, dass dies das Witzigste gewesen sei, was er seit Langem gehört und gesehen habe, und auch zahlreiche weitere Fans kommentierten den Beitrag mit lachenden Smileys.