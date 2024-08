US-Star startet ungewöhnlichen Aufruf und sucht Vater-Tochter-Gespann

Hamburg - Mit seiner Welttournee "We Outside 2024" gastiert der YouTube -Star Marc Rebillet (35) aktuell in Deutschland und wird am heutigen Dienstag im Rahmen des Stadtpark Open Airs auch ein Konzert in Hamburg spielen - der Heimatstadt eines Vater-Tochter-Gespanns, welches der Musiker bei einem Gig in Österreich getroffen hat und die er gerne zu seiner Show einladen würden. Nur hatte er leider keine Kontaktdaten.

In seiner Instagram-Story sucht Marc Rebillet (35) aktuell nach einer Familie, die er in Österreich getroffen hat. © Screenshot/Instagram/marcrebillet

Am Montag startete Marc Rebillet via Instagram einen Aufruf an seine deutschen Follower und postete dazu ein Video von ihm, seiner Freundin und einer Familie an einem See in den Bergen.

"Wir haben diesen Vater mit seiner Tochter letzten Monat in Österreich getroffen, sie sind aus Hamburg und einfach nur entzückend", so der US-Star, der die beiden so nett fand, dass er sie gerne zu seiner Show im Stadtpark einladen will.

"Wer in Hamburg kennt die beiden? Ich würde gerne mit ihnen in Kontakt treten", fragt der 35-Jährige weiter, der die Gesichter von Vater und Tochter noch einmal extra in seiner Story teilte.

Da sich bis zum Dienstagmorgen keiner bezüglich des Aufrufs bei dem Musiker gemeldet hatte, meldete dieser sich nochmal in seiner Story: "Bis jetzt noch kein Glück, aber danke euch trotzdem!"

Gegen Nachmittag meldete sich dann jedoch die gesuchte Tochter per Direktnachricht bei ihm, die sich "total glücklich" über die Aktion zeigte und gerne zu seinem Konzert kommen will. "Fall geschlossen", so Rebillet begeistert.