Uschi Glas blickt besorgt in die Zukunft: "Können uns das so weiter nicht leisten"

München - Uschi Glas (81) – seit vielen Jahren mit dem Verein brotZeit an Schulen engagiert – blickt mit Sorge auf Chancen zu Bildung und Integration in Deutschland. Die Schauspielerin hält mehr Sprachförderung schon im Kindergarten für dringend nötig.

Mehr Sprachförderung schon im Kindergarten hält die Schauspielerin Uschi Glas (81) für dringend nötig. © Peter Kneffel/dpa

Nur so könne verhindert werden, dass Kinder nicht deutschsprachiger Eltern später in der Schule zurückbleiben, sagte Glas.

"Wenn wir davon ausgehen, dass jedes Jahr 60.000 Jugendliche die Schule ohne Abschluss verlassen, und man versucht weiter, sie weiter einzubinden und in einen Beruf zu bringen, und das gelingt einfach nicht: Dann stimmt doch etwas nicht."

Es sei am Ende irrelevant, ob es Deutsche seien, in Deutschland geborene Menschen oder Kinder gerade angekommener Migranten: "Wir können uns das so weiter nicht leisten", sagte Glas. "Wir müssen die Leute dazu bekommen, dass sie sich integrieren, arbeiten und ihr eigenes Geld verdienen."

Bildung sei ein wesentlicher Baustein zur Festigung der Demokratie, sagte Glas. Deshalb engagiert sie sich mit ihrem vor 16 Jahren gegründeten Verein brotZeit an Schulen. Dieser biete mittlerweile täglich rund 21.000 Kindern an 600 Schulen bundesweit morgens ein Frühstück.