Nach Sarah Connor und Verena Kerth: 26-Jährige ist die neue Frau an der Seite von Marc Terenzi!

Mallorca/Berlin - Mehr Achterbahnfahrt als das Leben von Marc Terenzi (47) geht kaum! Doch nach turbulenten Jahren scheint der Sänger endlich wieder auf einem guten Weg zu sein - hat nun sogar eine neue Frau an seiner Seite, die er an diesem Wochenende zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellte.

Marc Terenzi (47) hat extrem turbulente Jahre hinter sich. © dpa | Marcus Brandt

Der Ex-Mann von Sarah Connor (45) sorgte in den vergangenen Jahren nicht nur durch seine Tumult-Beziehung zu Verena Kerth (44) für allgemeines Kopfschütteln. Auch seine Suchtprobleme und sein Ärger vor Gericht sorgten für negative Schlagzeilen.

Jetzt hat der 47-Jährige endlich wieder einen Grund zu lachen - sprach in der Bild-Zeitung über seine frische Liebe! Doch wer ist die neue Flamme des früheren "Natural"-Mitglieds?

Priscilla DiLaura, so der Name seiner Partnerin, ist 26 - also satte 21 Jahre jünger als Terenzi - und arbeitet als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin.

Ihrem Instagram-Profil (immerhin mehr als 16.000 Follower) ist zu entnehmen, dass sie auf Mallorca lebt und leidenschaftliche Schach- und Pokerspielerin ist. Ursprünglich kommt sie aber aus Überlingen am Bodensee.

Laut Bild haben sich die beiden im Mai bei einem Event auf Mallorca kennengelernt - sofort soll es gefunkt haben. Nun gehen sie schon seit Ende Juni (heimlich) als Paar gemeinsam durchs Leben.