Nach Sarah Connor und Verena Kerth: 26-Jährige ist die neue Frau an der Seite von Marc Terenzi!
Mallorca/Berlin - Mehr Achterbahnfahrt als das Leben von Marc Terenzi (47) geht kaum! Doch nach turbulenten Jahren scheint der Sänger endlich wieder auf einem guten Weg zu sein - hat nun sogar eine neue Frau an seiner Seite, die er an diesem Wochenende zum ersten Mal der Öffentlichkeit vorstellte.
Der Ex-Mann von Sarah Connor (45) sorgte in den vergangenen Jahren nicht nur durch seine Tumult-Beziehung zu Verena Kerth (44) für allgemeines Kopfschütteln. Auch seine Suchtprobleme und sein Ärger vor Gericht sorgten für negative Schlagzeilen.
Jetzt hat der 47-Jährige endlich wieder einen Grund zu lachen - sprach in der Bild-Zeitung über seine frische Liebe! Doch wer ist die neue Flamme des früheren "Natural"-Mitglieds?
Priscilla DiLaura, so der Name seiner Partnerin, ist 26 - also satte 21 Jahre jünger als Terenzi - und arbeitet als Model, Schauspielerin und Immobilienmaklerin.
Ihrem Instagram-Profil (immerhin mehr als 16.000 Follower) ist zu entnehmen, dass sie auf Mallorca lebt und leidenschaftliche Schach- und Pokerspielerin ist. Ursprünglich kommt sie aber aus Überlingen am Bodensee.
Laut Bild haben sich die beiden im Mai bei einem Event auf Mallorca kennengelernt - sofort soll es gefunkt haben. Nun gehen sie schon seit Ende Juni (heimlich) als Paar gemeinsam durchs Leben.
Marc Terenzi schwärmt über neue Liebe: "Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert"
"Ich war überhaupt nicht auf der Suche. Ich hatte mir sogar gesagt, ich bleibe erst mal allein", gestand der Sänger. Doch dann kam alles anders. Priscilla bringe "eine Ruhe und Lebenserfahrung mit, die mich beeindruckt. Sehr klug, elegant und unglaublich diszipliniert."
Was ihm besonders gelegen kommt: "Sie trinkt grundsätzlich keinen Alkohol. Das passt perfekt zu dem Leben, das ich mir heute aufgebaut habe."
Der 47-Jährige schaut positiv gen Zukunft: "Ich baue mir mein Leben gerade Schritt für Schritt neu auf. Mit ihr an meiner Seite kann ich mich auf das Wesentliche konzentrieren: Familie, Liebe, Musik, Karriere – und wirkliches Leben."
Und auch die 26-Jährige scheint überglücklich: "Marc ist ein echter Gentleman. Mit seinem Humor bringt er mich jeden Tag zum Lachen, und seine Kreativität sowie seine liebevolle Art machen ihn zu meinem absoluten Traummann."
