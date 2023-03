Uwe Herrmann völlig fassungslos: "Dann bin ich kein Brautberater mehr!"

Dresden - In "Das Duell - Zwischen Tüll und Tränen" zog Uwe Herrmann (60) am Freitag (16 Uhr, Vox) alle Register. Um im Kampf der Brautmodenausstatter nicht gegen Ulrike Mandt zu unterliegen, schreckte er nicht einmal davor zurück, seiner Kontrahentin ein Kleid zu mopsen. Doch für wessen Kleid hat sich die angehende Braut Jasmin (30) am Ende entschieden?