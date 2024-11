Spezialfolge am Black Friday: "Zwischen Tüll und Tränen"-Herrmann wird Kundenberater im Outlet

Eigentlich sind Luxuskleider das Metier von Uwe Herrmann. Nun muss er im Outlet ran. Zwischen 120 und 1100 Euro kosten die Kleider in der Schnäppchenabteilung - und die wenigsten sind nach seinem Geschmack. Doch für kleines Geld durchaus akzeptabel. "Es gibt keinen Rabatt und die Beratung muss zack, zack gehen", so Herrmann.

Für die Spezialfolge springt er in seinem "Weißen Gewölbe" auf der Prager Straße spontan in der Outlet-Abteilung zur Beratung ein - und auch die Kundinnen werden ohne großes Vorgespräch gefilmt.

Uwe hat davon nichts gewusst, gibt gleich eine Runde Sekt aus. Noch mehr Bräute will er am Sonntag beim "Tag der offenen Tür" glücklich machen. "Die ersten 20 Kunden in jeder Abteilung bekommen sehr hochwertige Goodiebags. Es gibt natürlich Rabatte und Sekt. Ich habe extra 200 neue Gläser gekauft", so Herrmann.

Auch ganz neu: Künftig können Bräute nach der Hochzeit ihr Kleid in Herrmanns Laden für den Secondhand-Verkauf in Kommission geben.