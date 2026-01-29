Nach zwei Jahren Beziehung: Uwe Herrmann ist wieder Single!
Dresden - Ihre Liebesgeschichte begann so romantisch … Doch nach rund zwei Jahren Partnerschaft ist alles aus zwischen Uwe Herrmann (63) und Susann Hübel (37)!
Die Trennungsnachricht hat der Braut- und Festmodenprofi gegenüber TAG24 persönlich bestätigt: "Ich bin wieder Single." Die 37-Jährige zog schon im Dezember aus Uwes Haus aus. Zuerst hatte das Magazin "SuperIllu" berichtet.
Als Grund nannte der aus der beliebten VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" bekannte Brautmodenausstatter die zu unterschiedlichen Lebensstile und Arbeitszeiten: "Wenn ich gearbeitet habe, hatte Susann Feierabend und umgekehrt. Wir hatten einfach zu wenig Zeit füreinander, haben uns zu selten gesehen."
Weiter erklärt er: "Es war nicht der Generationskonflikt oder der Altersunterschied, wie man vermuten könnte."
Da Uwe ein bekannter TV-Star ist, soll zudem auch die Privatsphäre des Paars darunter gelitten haben. Das Treffen auf fotowütige Fans oder sogar schwärmende Frauen soll die Beziehung ebenfalls belastet haben. Eifersucht sei zwar nicht im Spiel gewesen, aber die ständige Beobachtung in der Öffentlichkeit habe der Sächsin zugesetzt.
Einen Rosenkrieg gebe es zwischen den beiden nicht, wie der charismatische Dresdner sagt. Die Trennung sei einvernehmlich gewesen. Statt sich zu ignorieren, stünde das Ex-Paar weiterhin in Kontakt.
Bei "Volle Kraft voraus" traten Uwe Herrmann und Susann Hübel erstmals öffentlich auf
Öffentlich machte Uwe seine Beziehung zu der 26 Jahre jüngeren Susann kurz vor der Ausstrahlung der Sendung "Volle Kraft voraus", in der die beiden eine Kreuzfahrt von Indonesien nach Singapur unternahmen.
Dort plauderten die sympathischen Sachsen spannende Details über ihr Kennenlernen und ihre Beziehung aus. Demnach waren beide bei ihrer ersten Begegnung noch vergeben gewesen. Zudem stellte der plötzliche Tod von Susanns Vater die noch frische Beziehung zunächst auf eine harte Probe.
Trotz vieler schöner und auch emotionaler Momente hat es nicht für eine gemeinsame Zukunft gereicht.
Erstmeldung: 28. Januar, 12.06 Uhr; zuletzt aktualisiert: 28. Januar, 14.14 Uhr
Titelfoto: Screenshot/Instagram/Uwe Herrmann