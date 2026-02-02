Uwe Herrmann bei Brautberatung überfordert: "Wie ein Fisch - nicht nass, aber auch nicht trocken"

Dresden - Es gibt Bräute, bei denen Uwe Herrmann (63) voll den Durchblick hat. Und dann gibt es solche wie Kundin Natalia (30), die selbst den größten Brautmodeausstatter Sachsens ins Grübeln bringen.

Uwe Herrmann (63) wünscht sich bei der Brautberatung himmlischen Beistand. © Screenshot/RTL+

Die Spreewälderin wünscht sich für ihre standesamtliche Trauung eine A-Linie oder leichte Prinzessin aus einem fließenden Stoff.

Ob Chiffon oder Tüll sei hierbei egal, Hauptsache, es hat Spitze und glitzert. Mehr als 1500 Euro will die Buchhalterin allerdings nicht ausgeben - und genau dort wittert Uwe Herrmann die ersten Probleme.

Denn bei dem geringen Budget kämen sowohl Kleider aus dem Outlet als auch Roben aus dem Fachgeschäft infrage. Der Dresdner hat keinen blassen Schimmer, wo die Reise hingeht. "Ich kann mir keine Meinung bilden. Das ist wie ein Fisch - nicht nass, aber auch nicht trocken", fasst er in einer neuen Folge "Zwischen Tüll und Tränen" seine Ahnungslosigkeit zusammen.

In die Vorauswahl schaffen es jeweils zwei günstigere Kleider und zwei etwas teurere Modelle. In eine A-Linie scheint sich die angehende Braut sofort verguckt zu haben. Die Crux: Mit 3190 Euro sprengt sie jedoch das Budget!