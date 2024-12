"Beratung der Extreme": Uwe Herrmann bekommt es mit selbstbewusster Braut zu tun

Uwe Herrmann bekam es am Donnerstag in der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" in Dresden mit einer ziemlich selbstbewussten Braut zu tun.

Von Laura Miemczyk

Dresden - Uwe Herrmann (62) bekam es am Donnerstag in der VOX-Sendung "Zwischen Tüll und Tränen" in Dresden mit einer selbstbewussten Braut zu tun, deren Vorstellungen nicht weiter von denen des Modeexperten hätten abweichen können.

Fritzi (26) hat eigentlich gedacht, dass sie Uwe Herrmanns (62) Brautmodengeschäft mit einem Kleid in A-Linie im Gepäck verlässt. © Screenshot/RTL+ Mit klaren Vorstellungen im Gepäck rückte Fritzi (26), Disponentin in Elternzeit, samt mehrerer Begleiterinnen im Brautmodengeschäft des 62-Jährigen an - und schien eigentlich genau zu wissen, was sie wollte: eine Vintage-A-Linie mit fließendem Chiffon und hübschen Trägern. Uwe Herrmann sah seine Kundin jedoch von Anfang an in einem eher ausladenden Modell - und fürchtete schon, dass die selbstbewusste 26-Jährige sich nicht viel sagen lassen würde. Das stellte sich allerdings rasch als ziemlicher Trugschluss heraus! Fritzi selbst griff bei der Vorauswahl nämlich plötzlich zum wahr gewordenen Prinzessinnen-Traum und nahm neben der von ihr gewünschten Vintage-Robe auch ein mit Glitzersteinen besetztes Tüllkleid mit in die Kabine. "Jetzt haben wir einen riesigen Spannungsbogen. Wir befinden uns zwischen 'Vintage Total' und 'Prinzessinnen Total'. Wir erleben gerade die Brautberatung der Extreme", scherzte der Experte noch - und staunte dann nicht schlecht, als seine Kundin in der Glitzer-Robe aus der Kabine trat. Das Kleid sorgte bei Fritzi und ihren Liebsten nämlich sofort für Tränen - und das, bevor die zukünftige Braut sich überhaupt im Spiegel betrachtet hatte.

"Zwischen Tüll und Tränen": Kundin wählt Glitzer-Traum statt Vintage-Wunsch