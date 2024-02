Zwischen Tüll und Tränen: Braut Annika verunsichert Uwe Herrmann mit Wunschkleid

Der ist bei den unterschiedlichen Brautkleid-Vorstellungen der "Hammerschmidt-Bande" dann erstmal etwas überfordert. Die Familie und vor allem Schwester Elena (26) sehen die Braut in einer schlichten A-Linie. Annika hingegen möchte Glamour pur mit Glitzer und Tüll.

Dafür ist sie mit Schwester, Freundin, Oma und Mutter extra aus Bayern angereist. "Wenn ich mal heirate und mein Brautkleid kaufe, dann beim Uwe. Der hat einfach so eine Riesen-Auswahl", berichtet Annika glücklich. Sie schaue bereits seit Jahren die beliebte VOX-Sendung und Uwe sei mit Abstand ihr Liebling.

"Wenn ich das zum Schluss bringe, denkst du bei den drei Kleidern nur an das Kleid. Wenn ich jetzt mit dem anfange, wirst du jedes Kleid vergleichen mit dem Kleid."

In weiser Voraussicht schickt Herrmann Schwester Elena dann wieder zur restlichen Verwandtschaft und lässt die leicht überforderte Annika aus acht Brautkleidern vier zur Anprobe auswählen. Mit dabei ist natürlich auch ihr ganz persönliches "Traumkleid" mit dem "Wow-Effekt", welches dem Brautausstatter schon jetzt Sorgen bereitet.

Ihr Wunschkleid löst bei Annika ein Meer aus Tränen aus. © Screenshot RTL+

Die schlichte A-Linie, die der Familie am besten gefallen dürfte, fällt bei Annika direkt durch. Auch das zweite Kleid mit Volants und Glitzer haut die zukünftige Braut nicht vom Hocker. Das treibt Uwe die Sorgenfalten auf die Stirn, denn immerhin sei es ihrem Wunschkleid doch sehr ähnlich.

"Ich glaube, wir müssen wirklich das andere", wirft Annika ein und Herrmann gibt endlich nach. Als sich die 31-Jährige dann in ihrem Wunschkleid vor dem Spiegel sieht, kommen sofort die Tränen. "Das ist mein Kleid. Das ist einfach meins", freut sich Annika und der Kleiderprofi ist sichtlich erleichtert.

"Sie soll sich treu bleiben. Immer genau wissen, was sie will. Denn das sind Menschen, die sind auch im Leben glücklich und erfolgreich", freut sich Uwe am Ende, während das Herzchen-Konfetti durch die Luft wirbelt.