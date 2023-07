"Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann eröffnet neues Geschäft im Urlaubsparadies!

Dresden - Wer sich auf Mallorca auf die Suche nach dem perfekten Brautkleid begeben will, kann dies künftig im neuen Laden von "Zwischen Tüll und Tränen"-Star Uwe Herrmann (60) tun. Den Dresdner Designer zieht es vom "Weißen Gewölbe" hin zum Urlaubsparadies vieler Deutscher.

Uwe Herrmann (60) zieht es auf die Urlaubsinsel Mallorca. © privat

In der sächsischen Heimat habe er alles erreicht und Deutschland werde ihm generell "zu miesepetrig", erklärte Herrmann gegenüber "Bild" am Freitag.

Auf Mallorca wittert der VOX-Star neue Chancen und will sich ein "fettes Stück vom Hochzeitskuchen" auf der spanischen Insel sichern.

Für seinen neuen Lebensabschnitt zwischen Sonne, Strand und Ballermann übergibt der 60-Jährige sein Dresdner Brautmodengeschäft in die Hände seines Sohnes Philipp. Sollte mal Not am Mann sein, werde er allerdings "angeflogen" kommen.

Gleichzeitig bedeutet Herrmanns neue Heimat auch einen Wechsel des TV-Formats. So ist der Dresdner am 17. und 24. Juli Teil der VOX-Sendung "Goodbye Deutschland! Die Auswanderer".

Ob es sich dabei um einen endgültigen Abschied von "Zwischen Tüll und Tränen" handelt, ist bisher nicht bekannt.