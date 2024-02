Valentina Pahde mit Baby-Beichte: "Ich habe lange gehadert"

Berlin - Ehrliche Einblicke von Valentina Pahde (29): In einem Interview hat die Schauspielerin offen über ihren Kinderwunsch gesprochen.

Valentina Pahde (29) würde gerne Mama werden. © Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage)

Von 2014 bis 2023 begeisterte Valentina Pahde in ihrer Rolle als Sunny Richter die Fans von "Gute Zeiten, schlechte Zeiten".

Doch auch nach ihrem Ausstieg aus der Daily Soap läuft es für die Blondine karrieretechnisch bestens: So ist sie ab dem 8. März in der neuen ARD-Serie "Sexuell verfügbar" an der Seite von Chryssanthi Kavazi (35) zu sehen.

Mit dem Erfolg blieben dafür andere Dinge auf der Strecke. "Ich wollte immer jung Mama werden, habe aber meinen Fokus in den letzten zehn Jahren auf meine Karriere gelegt", gestand Valentina im Interview mit "Gala".

Das sei nicht immer leicht gewesen. "Ich habe lange gehadert", sagte die ehemalige "Let's Dance"-Kandidatin. Aber auch der richtige Partner habe in der Vergangenheit gefehlt.

Die Hoffnung hat der TV-Star aber nicht aufgegeben: "Es gibt ja heutzutage auch andere Wege, um an sein Ziel zu kommen. Daher lasse ich mich bei dem Thema Kinderwunsch nicht mehr stressen", sagte Pahde in dem Interview.