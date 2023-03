Valentina Pahde sendet heiße Urlaubsgrüße aus Bali: "Hübsche Badenixe"

Valentina Pahde (28) lässt zurzeit ihre Seele am Traumstrand von Bali baumeln und will auch wieder aufs Surfbrett steigen. © Screenshot/Instagram/valentinapahde (Bildmontage)

Gesagt, getan. Von Berlin aus ging es für sie zunächst in ihre Heimatstadt München, die sie zwischenzeitlich zum Skifahren im Zillertal verließ. Nach einem weiteren Abstecher ins Nachbarland Österreich, wo die Blondine der Gemeinde Fuschl am See einen Besuch abstattete, stand dann schließlich die nächste große Reise an.

In einem TikTok-Video nahm die Promi-Dame ihre Follower mit zum Flughafen und in den Flieger, der sie zurück zu ihrem Sehnsuchtsort Nyang Nyang Beach auf der Trauminsel Bali brachte.

Die Schauspielerin weilte bereits im vergangenen November und Dezember auf der Tropeninsel und begeisterte ihre Fans mit heißen Urlaubsbildern.

Nun ist sie also zurückgekehrt, um am weißen Sandstrand die Seele baumeln zu lassen, sich in den türkisblauen Fluten abzukühlen und auch dem Surfen zu frönen, denn diesen Sport hatte sie beim ersten Besuch der Insel für sich entdeckt.

Gleich nach ihrer Ankunft meldete sie sich mit ersten heißen Schnappschüssen bei Instagram. Mit einem Bikini bekleidet und einer Sonnenbrille auf der Nase steht sie unter einer Outdoor-Dusche, die von einem Zaun aus Bambus umgeben ist.