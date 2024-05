Vanessa Blumhagen erinnert an verstorbenen Jan Hahn (†47): "Sehe dein Lachen vor mir"

Moderatorin Vanessa Blumhagen (46) gedenkt ihres verstorbenen Kollegen Jan Hahn (†47) mit einem gemeinsamen Foto. © Screenshot/Instagram/vanessa_blumhagen

So auch Vanessa Blumhagen (46), die am Samstag auf ihrem Instagram-Profil ein gemeinsames Foto von sich und Hahn postete und dazu bewegende Worte schrieb.

"Drei Jahre... Ach, Jan! Manchmal, wenn ich wach liege, kommen all die Erinnerungen: Unsere späte-Frühstücks-Dates in Berlin. 'Heute zahl ich!' 'Aber das nächste mal dann wieder ich!' Und immer wieder sehe ich Dein Lachen vor mir", schrieb die Society-Expertin in ihrem Beitrag.

Zudem verriet die 46-Jährige, was Hahn ihr an dem Tag verraten hatte, als das gemeinsame Bild entstanden war. "Bei dem Treffen oben auf dem Foto hast Du mir verraten, dass Du nochmal Papa wirst. Was für ein wunderbarer Moment! Alles war so leicht. So schön. So voller Zuversicht. Wie immer mit Dir", erinnerte sich Blumhagen zurück.

Sie ist sich sicher, dass viele Menschen den Fernsehmoderator in ihrem Herzen tragen. "Das gefällt Dir sicher, wo auch immer Du jetzt bist. Ich trage Dich auch bei mir, zusammen mit unseren Erinnerungen. ♥️"