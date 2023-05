Vanessa Blumhagen gedenkt verstorbenem Moderator-Kollegen Jan Hahn: "Du fehlst"

Wie in den Zeilen deutlich wurde, verband Blumhagen und Hahn mehr als nur Freundschaft. "Ich möchte Dich anrufen, wenn ich nicht weiter weiß, weil diese Branche so verrückt ist", schrieb sie weiter.

"2 Jahre... So oft erzähle ich von Dir oder denke: Was hätte Jan jetzt dazu gesagt", begann sie ihre emotionalen Zeilen, zu denen sie vier Fotos von sich und Hahn postete. "Ich möchte Dir so viel sagen. Mit Dir lachen. Mich mit Dir auf (seitdem Du den trinkst, hast Du kein Sodbrennen mehr) treffen. Und mich ärgern, wenn Du unser Treffen mal wieder vergessen hast."

Moderator Jan Hahn verstarb am 4. Mai 2021 nach einer kurzen schweren Krankheit. © picture alliance / dpa

"Und egal, wie doof alles war, wir haben immer gelacht", erinnerte sie sich. "Dann hast du Sachen gesagt wie 'zexy' und so lustig Dein Gesicht verzogen..." Ihre emotionalen Gedanken beendete sie mit den Worten: Ach, Jan. Du fehlst. Immer. Und immer mehr. 💔❤️"

In den Kommentaren tummelten sich weitere Wegbegleiter und hinterließen ihre Gedanken zu dem Beitrag. So schrieb Mareile Höppner (45): "Vermisse ihn so sehr - es hört nicht auf. Fahre immer noch in Richtung Wohnung und denke nein… danke für deine Worte."

Marlena Lufen (52) postete schlichtweg ein "😭", Ruth Moschner (47) hingegen nur drei schwarze Herzen.

Hahn war den Fernsehzuschauern vor allem als Gesicht des Sat.1-Frühstücksfernsehens von 2005 bis 2016 bekannt. Zudem stand er als Moderator der Neuauflage vom "Glücksrad" vor der Kamera.

Er hinterließ drei Kinder. Mit der Schauspielerin Alissa Jung (41) hatte er zwei Kinder, mit seiner Lebensgefährtin Constanze eines.