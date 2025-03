Vanessa Blumhagen kann Ergebnis der Hamburg-Wahl nicht fassen

Hamburg - Deutliche Worte! TV-Moderatorin Vanessa Blumhagen (47) hat sich auf Instagram mächtig über das Ergebnis der Bürgerschaftswahl in Hamburg am vergangenen Sonntag aufgeregt.

TV-Moderatorin Vanessa Blumhagen (47) hat sich nach der Bürgerschaftswahl in Hamburg fassungslos bei ihren Instagram-Fans gemeldet. © Instagram/vanessa_blumhagen

Sie selbst habe bereits morgens gewählt und sei dann den ganzen Tag unterwegs gewesen, sodass sie vom Ausgang der Wahl gar nicht so viel mitbekommen habe, erklärte die 47-Jährige am heutigen Montagmittag in ihrer Story.

Als sie schließlich von den Ergebnissen gehört habe, sei sie "fasziniert" gewesen - allerdings nicht im positiven Sinne, wie die ehemalige Society-Expertin beim "Sat.1-Frühstücksfernsehen" anschließend klarmachte.

Hintergrund: Die SPD hat die Wahl erneut gewonnen, auch die Grünen bekamen wieder viele Stimmen. Alles deutet auf eine Weiterführung des Rot-Grünen-Bündnisses hin. Das kann Blumhagen überhaupt nicht nachvollziehen.

Laut der Hamburgerin laufe in der Hansestadt "einiges schief", neben ansteigender Kriminalität und einer katastrophalen Verkehrspolitik gebe es erhebliche Probleme in der Wirtschaft.

"Alle Freunde von mir, die Unternehmer sind oder Geschäfte haben, schimpfen nur, weil die Politik in dieser Stadt so katastrophal ist. Und dann wählen die Hamburger genau das Gleiche wieder! Wieder Rot-Grün! Ich habe mir nur an den Kopf gefasst", wetterte sie.