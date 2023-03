Vanessa Prinz hat Schmetterlinge im Bauch und Zukunftsvisionen mit ihrer neuen Liebe

Berlin - Die ehemalige Kandidatin der Reality-Show " Der Bachelor (2019)" Vanessa Prinz (30) hat einen neuen Mann an ihrer Seite und schmiedet gemeinsame Zukunftspläne.

Vanessa hat auch schon gemeinsame Zukunftsvisionen mit ihrem Vince. Zusammen würden die beiden frisch verliebten viel Zeit miteinander verbringen und auch das leise Schnarchen des Radiomoderators in der Nacht möge Vanessa sogar, wie sie in ihrem Post schreibt.

"Du löst in mir Gefühle aus, die ich so noch nie zuvor gespürt hab (...) Wenn du bei mir bist, kann ich zu 100 % ich selbst sein. Wenn du bei mir bist, bin ich einfach glücklich", schwärmt die Blondine auf Social Media über ihre neue Liebe .

"Ich dachte eigentlich, dass ich ganz happy gewesen wäre mit meinem Single-Dasein", schreibt Vanessa. Doch dann traf sie auf den Radiomoderator Vince Gottmann von "Kiss FM" und verlor kurzerhand ihr Herz an den Berliner.

Die 30-jährige Influencerin könne bei ihrer neuen Liebe Vince ganz sie selbst sein. © Instagram/Screenshot/vanerazzi (Bildmontage)

In dem Zusammenschnitt mehrerer gemeinsamer Videos zeigt sich das frisch verliebte Paar bei verschiedenen Unternehmungen. So sieht man die zwei Turteltauben bei gemeinsamen Spaziergängen, planschend im Schwimmbad, beim Kochen oder singend im Auto.

Auch die Premiere des Films "John Wick 4" in Berlin besuchte das verliebte Paar gemeinsam.

Dass die beiden auf Wolke sieben schweben, ist dabei kaum zu übersehen. Zusammen albern Vanessa und Vince herum, haben Spaß und verteilen gegenseitig etliche Küsse.

Auch bei den Fans kommt ihre neue Liebe gut an. "Halt ihn einfach fest. Bitte! Das sieht so wahnsinnig echt aus und nicht so verstrahlt und gestellt wie das bei Insta einfach oft der Fall ist", kommentierte eine Userin den Liebespost der Influencerin.

Vanessa genieße die ständige Nähe zu Vice sei verrückt nach dem "Guten-Morgen-Abschieds-Kuss" des Radiomoderators, der früh aus dem Bett muss, um bereits um 5 Uhr die Morningshow auf Kiss FM zu moderieren.