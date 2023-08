"Grrrrrr!": Hier lässt Ex-GNTM-Girl Vanessa als Tiger für PETA alle Hüllen fallen!

Schin seit Jahren ist Model und Influencerin Vanessa Tamkan (25) als Tierschützerin tätig. © Bild-Montage: Vanessa Tamkan/Instagram, Vanessa Tamkan/Instagram

Vanessa ist Teil der aktuellen PETA-Kampagne "Wildtiere gehören in die Freiheit und nicht in Zoos". Dafür hat sich die ehemalige GNTM-Teilnehmerin nun per Bodypainting und mit wilder blonder Mähne in einen Tiger transformieren lassen.

Sechs Stunden habe es gedauert, bis Vanessa für die Fotos zur Kampagne vorbereitet war, teilte PETA auf dem eigenen Instagram-Account mit.

Vanessa selbst war die Sache ein sehr wichtiges Anliegen. "Zoos sind einfach nur Gefängnisse für Tiere, die in Freiheit leben wollen", schreibt sie zur Kampagne und bittet vor allem alle Eltern, mit ihren Kindern Zoobesuche zu vermeiden und so mit gutem Beispiel voranzugehen.

"Zoos bedeuten Tierleid", pflichtet ihr PETA bei. Die Organisation betont darüber hinaus, dass Zucht und Haltung von Wildtieren auch nichts mit Artenschutz zu tun hätten.