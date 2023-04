Wegen dieser Fotos lästert Ex-GNTM-Girl Vanessa über ihren Freund

Bensheim/Hamburg - Nein, das wird er wohl wirklich nicht. Aus gutem Grund hat sich die ehemalige " Germany's Next Topmodel "-Kandidatin Vanessa Tamkan (26) auf Instagram über ihren Freund Christoph ausgelassen.

Wer ist die bessere Fotografin? Rechts ein Selfie von Vanessa Tamkan, das Bild links hat ihr Freund Christoph gemacht. © Bild-Montage: Vanessa Tamkan/Instagram, Vanessa Tamkan/Instagram

"Darf ich vorstellen: der Grund, weshalb mein Freund niemals ein 'Insta-Hubby' sein wird", schreibt das Model zu einer Serie Fotos, die sie im Pool eines Hamburger Hotels zeigt. Dort verbringen die beiden gerade ein romantisches Wochenende.

Wie andere sogenannte "Instagram-Husbands" - also Promi-Partner, die ihrer Liebsten bei der Content-Erstellung für den Account unter die Arme greifen - hat Christoph hier die Handykamera genommen, um ein paar sexy Fotos zu schießen.

Das dürfte zumindest seine Absicht gewesen sein. Allerdings lässt das Ergebnis sehr zu wünschen übrig. Das findet auch die Community.

"Der Wille zählt", sieht eine Followerin zumindest Christophs gute Absichten. "Also, da waren auch schöne Fotos dabei", versucht ein anderer Fan, an der Sache doch noch etwas Gutes zu finden. "Frag mich halt, was du 'schön' findest", antwortet Vanessa allerdings bissig.

"Sei unbesorgt", tröstet eine andere Followerin die 26-Jährige wohl aus eigener Erfahrung. Sie fährt fort: "ALLE MÄNNER fotografieren ihre Frauen immer so, dass es nach Dachschaden,15 Kilogramm mehr oder stoned aussieht. ALLE!"