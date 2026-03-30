Vater stirbt nach schwerer Krankheit: Mit diesem Satz veränderte er das Leben von "Höhle der Löwen"-Star

München - Der Dezember 2024 bleibt für " Die Höhle der Löwen "-Star Tijen Onaran immer im Gedächtnis. Damals musste die 41-Jährige einen Schicksalsschlag verkraften. Nach schwerer Krankheit stirbt ihr Vater Ertan Onaran (†87), der ihr Leben geprägt und mit einem Satz verändert hat.

Tijen Onaran (41) hat über den Stellenwert ihres verstorbenen Vaters gesprochen. © Uli Deck/dpa

"Er hat immer zu mir gesagt: Steh auf eigenen Beinen. Wenn du dich von einem Mann oder Job trennen willst, sollst du das immer machen können", verrät die Unternehmerin gegenüber "Bild".

Sie solle ihr eigenes Geld verdienen, ein eigenes Konto haben und ihren Namen niemals aufgeben, habe ihr Vater ihr mitgegeben. Sätze, die sie sich immer eingeprägt habe.

"Wohl deshalb hatte ich nie Selbstzweifel an meinem Fundament. Das ist das beste Investment, das Eltern ihren Kindern mitgeben können. Sie darin zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, und dass, egal was passiert, die Eltern da sind", gibt der TV-Star preis.

Ihr Vater habe ihr immer zu verstehen gegeben, dass egal was Tijen mache, er immer für sie da sein werde.