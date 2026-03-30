Vater stirbt nach schwerer Krankheit: Mit diesem Satz veränderte er das Leben von "Höhle der Löwen"-Star
München - Der Dezember 2024 bleibt für "Die Höhle der Löwen"-Star Tijen Onaran immer im Gedächtnis. Damals musste die 41-Jährige einen Schicksalsschlag verkraften. Nach schwerer Krankheit stirbt ihr Vater Ertan Onaran (†87), der ihr Leben geprägt und mit einem Satz verändert hat.
"Er hat immer zu mir gesagt: Steh auf eigenen Beinen. Wenn du dich von einem Mann oder Job trennen willst, sollst du das immer machen können", verrät die Unternehmerin gegenüber "Bild".
Sie solle ihr eigenes Geld verdienen, ein eigenes Konto haben und ihren Namen niemals aufgeben, habe ihr Vater ihr mitgegeben. Sätze, die sie sich immer eingeprägt habe.
"Wohl deshalb hatte ich nie Selbstzweifel an meinem Fundament. Das ist das beste Investment, das Eltern ihren Kindern mitgeben können. Sie darin zu bestärken, ihren eigenen Weg zu gehen, und dass, egal was passiert, die Eltern da sind", gibt der TV-Star preis.
Ihr Vater habe ihr immer zu verstehen gegeben, dass egal was Tijen mache, er immer für sie da sein werde.
"DHDL"-Star Tijen Onaran begleitet ihren Vater bis in den Tod
Der Schicksalsschlag folgte dann im Dezember 2024. "Ich habe Papa in den Tod begleitet und habe seine Hand gehalten bis zum Schluss", verrät Tijen, die ihrem Vater gesagt habe, dass er nun gehen dürfe, denn alles sei gut.
"Dann ist er wirklich ganz friedlich eingeschlafen", führt die Buchautorin weiter aus.
Vor allem die Tatsache, dass er ein "echt schönes Leben" gehabt habe, sei für die "DHDL"-Investorin beruhigend gewesen.
"Selbst, als er schon schwer an Demenz erkrankt war und im Bett lag, formte er mit der Hand eine unsichtbare Espressotasse", so die 41-Jährige, denn bis kurz vor seinem Tod habe er noch mit seinen Freunden im Café gesessen.
Die Familie organisierte dennoch einen Platz in einem Pflegeheim. Einen Tag, bevor er dort einziehen sollte, verstarb er nach langer Krankheit.
"Er wollte nicht da hin", macht Tijen klar.
Titelfoto: Uli Deck/dpa