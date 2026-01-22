Veränderung bei "Dschungelcamp"-Moderator: So viel hat Jan Köppen abgenommen
Köln - Wenn am Freitag (23. Januar) das "Dschungelcamp" startet, wird auch Moderator Jan Köppen (42) wieder mit von der Partie sein. Allerdings wird der 42-Jährige verändert daherkommen.
Der Grund: Der gebürtige Gießener hat in den vergangenen zwölf Monaten stolze zehn Kilogramm verloren!
Losgegangen sei das Ganze mit dem Sport vor genau einem Jahr, als er für die 18. Staffel der RTL-Show in Australien gewesen ist.
"Da habe ich mich jeden Tag morgens 20 Minuten aufs Fahrrad gesetzt und habe seitdem auch nicht mehr aufgehört mit dem regelmäßigen Sport", verrät der TV-Moderator in einem Interview gegenüber RTL.
Doch nicht nur seine neueste Sport-Routine habe ihm geholfen, sondern er setzt auch auf eine bewusste Ernährung, weshalb er diese umgestellt habe.
Das alles habe er aber ohne Druck und Stress gemacht. Erstmals seit langer Zeit sei das Ganze auch aufgegangen und habe funktioniert, wie Köppen, der auch als DJ auflegt, verrät.
"Dschungelcamp"-Moderator Jan Köppen hat einen Tipp für seine Fans parat
Allerdings hat er noch einen Tipp für alle seine Fans parat. "Ich glaube, das ist nicht immer gut, das an der Waage festzumachen. Deswegen will ich auch gar nicht so viel drüber reden, aber klar ist das immer noch ein Gradmesser", so der Dschungel-Star.
Doch nicht nur körperlich tut Jan Köppen seine neue Sportroutine gut, sondern auch sein Kopf dankt es ihm.
"Sport ist mental auch einfach wichtig. Die Bewegung, und dadurch frei im Kopf zu sein, hat mir schon geholfen", gibt der 42-Jährige preis.
"Der Weg ist das Ziel. Wenn ich es schaffe, ein paar Kilo abzunehmen, oder mich in meinem Körper wohlzufühlen, dann ist das Wohlbefinden. Und ich glaube, das ist es am Ende, was mir am wichtigsten ist als Ziel", lässt Jan abschließend wissen.
Gemeinsam mit Sonja Zietlow (57) wird Jan Köppen ab dem 23. Januar wieder durch die Show führen. Wie sich die Stars schlagen, könnt Ihr täglich bei "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" bei RTL und im Stream auf RTL+ sehen.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa