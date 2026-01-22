Veränderung bei "Dschungelcamp"-Moderator: So viel hat Jan Köppen abgenommen

Köln - Wenn am Freitag (23. Januar) das " Dschungelcamp " startet, wird auch Moderator Jan Köppen (42) wieder mit von der Partie sein. Allerdings wird der 42-Jährige verändert daherkommen.

Jan Köppen (42) hat in den vergangenen zwölf Monaten zehn Kilogramm abgenommen. © Rolf Vennenbernd/dpa

Der Grund: Der gebürtige Gießener hat in den vergangenen zwölf Monaten stolze zehn Kilogramm verloren!

Losgegangen sei das Ganze mit dem Sport vor genau einem Jahr, als er für die 18. Staffel der RTL-Show in Australien gewesen ist.

"Da habe ich mich jeden Tag morgens 20 Minuten aufs Fahrrad gesetzt und habe seitdem auch nicht mehr aufgehört mit dem regelmäßigen Sport", verrät der TV-Moderator in einem Interview gegenüber RTL.

Doch nicht nur seine neueste Sport-Routine habe ihm geholfen, sondern er setzt auch auf eine bewusste Ernährung, weshalb er diese umgestellt habe.

Das alles habe er aber ohne Druck und Stress gemacht. Erstmals seit langer Zeit sei das Ganze auch aufgegangen und habe funktioniert, wie Köppen, der auch als DJ auflegt, verrät.