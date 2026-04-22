Vermeintlicher Nacktvideo-Skandal: "Sing meinen Song"-Star packt aus
Südafrika - Die Elektro-Pop-Band Frida Gold hat für ihre Nummer "Langsam" aus dem Jahr 2016 einiges an Kritik einstecken müssen. Grund dafür ist das Video, in dem Sängerin Alina Süggeler weitestgehend nackt zu sehen ist. Jetzt hat die 40-Jährige darüber ausgepackt.
"Wir wurden total angegangen. Es wurde ins Lächerliche gezogen und total anders ausgelegt", ärgert sich die gebürtige Nordrhein-Westfälin gegenüber Moderator Johannes Oerding (44) bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".
Auch deshalb habe sie inzwischen ein gespaltenes Verhältnis zu der Nummer, die eine besondere Message habe. "Es geht darum, dass ich jemanden ermutige, alle seine Gefühle zu leben. Mit dem Versprechen, dass danach Freiheit wartet", führt die 40-Jährige weiter aus.
Daher habe man sich "im Kreis von vertrauten Menschen" dazu entschlossen, ein Video zu drehen, in dem die Sängerin weitestgehend nackt zu sehen ist.
"Einfach, um zu symbolisieren: Wir können uns nackt machen und sind da auch sicher", erklärt Alina.
Dabei habe sie den Song "für jemanden geschrieben, der mir einfach die Welt bedeutet, und wollte ihn ermutigen, diesen Schritt nach draußen zu gehen und alle Gefühle zu fühlen, um sie verarbeiten zu können", wie sie unter Tränen erzählt.
Alina Süggeler widmet den Song "Langsam" ihrem jüngeren Bruder
Gemeint sei damit ihr jüngerer Bruder, der das mittlere Kind sei und immer viel zurückgesteckt habe. "Und ich habe mir gedacht: Komm, du bist jetzt auch mal dran. Fühl alle Gefühle!", so die Musikerin.
Deshalb berührt sie die Interpretation des Songs von Johannes Oerding auch sehr. "Du hast mir gezeigt, wie wichtig der Song eigentlich für mich ist", lässt die Sängerin abschließend wissen.
Was da noch keiner ahnt: Kurz nach den Dreharbeiten zur VOX-Musikshow erlitt die Frida-Gold-Sängerin eine Hirnblutung.
Die 13. Staffel von "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" läuft immer dienstags um 20.15 Uhr bei VOX. Zeitgleich kann die jeweilige Folge bei RTL+ abgerufen werden.
Titelfoto: RTL / Markus Hertrich