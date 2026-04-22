Vermeintlicher Nacktvideo-Skandal: "Sing meinen Song"-Star packt aus

Südafrika - Die Elektro-Pop-Band Frida Gold hat für ihre Nummer "Langsam" aus dem Jahr 2016 einiges an Kritik einstecken müssen. Grund dafür ist das Video, in dem Sängerin Alina Süggeler weitestgehend nackt zu sehen ist. Jetzt hat die 40-Jährige darüber ausgepackt.

Frida-Gold-Sängerin Alina Süggeler (40) spricht in "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert" über den vermeintlichen Nacktvideo-Skandal. © RTL / Markus Hertrich

"Wir wurden total angegangen. Es wurde ins Lächerliche gezogen und total anders ausgelegt", ärgert sich die gebürtige Nordrhein-Westfälin gegenüber Moderator Johannes Oerding (44) bei "Sing meinen Song - Das Tauschkonzert".

Auch deshalb habe sie inzwischen ein gespaltenes Verhältnis zu der Nummer, die eine besondere Message habe. "Es geht darum, dass ich jemanden ermutige, alle seine Gefühle zu leben. Mit dem Versprechen, dass danach Freiheit wartet", führt die 40-Jährige weiter aus.

Daher habe man sich "im Kreis von vertrauten Menschen" dazu entschlossen, ein Video zu drehen, in dem die Sängerin weitestgehend nackt zu sehen ist.

"Einfach, um zu symbolisieren: Wir können uns nackt machen und sind da auch sicher", erklärt Alina.

Dabei habe sie den Song "für jemanden geschrieben, der mir einfach die Welt bedeutet, und wollte ihn ermutigen, diesen Schritt nach draußen zu gehen und alle Gefühle zu fühlen, um sie verarbeiten zu können", wie sie unter Tränen erzählt.