Vermummter Mann will bei den Dürrs einbrechen und klaut Bikini

Ein Unbekannter versuchte die vergangenen drei Tage in das Haus der Dürrs in Hamburg einzubrechen. © Screenshot/Instagram/katharina_duerr_

Die vergangenen drei Nächte hat die Überwachungskamera der Dürrs immer wieder einen Mann aufgezeichnet, der versucht haben soll, über den Garten in das Haus des Paares einzubrechen.

Auf Videosequenzen, die Katharina Dürr am heutigen Freitag in ihrer Instagram-Story postete, ist ein ganz in Schwarz vermummter Mann zu sehen, der vor der Haustür herumlungert und anschließend beherzt zu einem Paket greift, welches oben auf dem Briefkasten lag.

Ein Wunderpunkt für Katharina, denn: "Das ist der Bikini, auf den ich seit Wochen warte", empörte sie sich.

Und richtete sich dann noch direkt an den Einbrecher in spe: "Wäre nett, wenn du ihn nächste Nacht einfach anziehst! Die Alarmanlage geht direkt zur Polizei! Die freuen sich, wenn du hübsch aussiehst!"

Die Dürrs - die aktuell nicht Zuhause sind - wollen am Samstag schließlich Anzeige bei der Polizei gegen den Mann erstatten.