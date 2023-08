Als Helene Fischer singt, verlässt Verona Pooth die Loge: "Bin kein Fan"

So wirklich zu fesseln schien Verona die Show allerdings nicht - sie verließ die Loge mitten in der Performance der Schlagerkönigin!

Dort spielte Helene Fischer am Mittwochabend ihr fünftes von insgesamt sieben Konzerten in der Rhein-Metropole und Verona besaß Bestplatz-Tickets für eine der begehrten Logen mit Überblick über die gesamte Lanxess Arena.

Dabei hatte sich Verona aufwendig herausgeputzt. In einem eleganten schwarzen Hosenanzug, einer wallenden Föhnfrisur und mit rot angemalten Lippen kletterte die 55-Jährige in einen Jeep, um sich nach Köln kutschieren zu lassen.

Die Schlagerkönigin tritt insgesamt siebenmal in Köln auf.

"Hallo ihr Lieben", nahm sich Verona die Zeit, ihre Instagram-Fans mitten im Konzert in einer Story zu begrüßen. Sie bestätigte, dass Helene Fischer just in dem Moment am Singen sei.

Während Zehntausende andere Zuschauer viel Geld dafür bezahlt hatten, um nicht eine Sekunde von Helenes spektakulärer Performance zu verpassen, stand Verona in aller Seelenruhe außerhalb der Tür zu ihrer Loge.

"Da drinnen ist wirklich eine ganz tolle Stimmung", bestätigte die Ex-Gattin von Dieter Bohlen (69) und räumte zugleich ein: "Ich bin zwar kein Helene-Fischer-Fan, aber ich bin echt schwer begeistert von ihrer Performance und wie schön sie singt."

Als Verona dann doch noch mit laufender Handykamera auf ihren Platz zurückkehrte, verabschiedete sich die Sängerin wie aufs Stichwort in eine Pause.

