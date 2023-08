Erneut Verletzt? Helene Fischer äußert sich auf Köln-Konzert zu fiesen Gerüchten!

Köln - Hat sich Helene Fischer etwa erneut verletzt? Ein Verband am Arm der Schlagerkönigin sorgt für Wirbel. Jetzt spricht die 38-Jährige Klartext!

"Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich sehr köstlich amüsiert. Es geht um dieses Tape hier", erzählte die 38-Jährige dem Publikum und zeigt dabei auf einen Verband an ihrem rechten Arm. Hat sich die Schlagergöttin im Rahmen ihrer Show etwa erneut verletzt?

Am gestrigen Mittwochabend stand sie erneut auf der Bühne in der Domstädter Multifunktionsarena. Doch noch bevor sie überhaupt den ersten Ton ins Mikrofon trällerte, wollte die attraktive Blondine mit einigen Schlagzeilen aufräumen.

Erst am vergangenen Freitag hatte Helene nach der großen Sommer- und Verletzungspause ihr Comeback in der Kölner Lanxess Arena gefeiert und dem Publikum dabei wie gewohnt ordentlich eingeheizt.

Eigentlich äußert sich die frühere Lebensgefährtin von Florian Silbereisen (41) nur selten zu Gerüchten rund um ihre Person. Was zuletzt über sie gemunkelt wurde, amüsierte die Sängerin aber so sehr, dass sie es einfach kommentieren musste.

Die "Atemlos"-Interpretin heizte am Mittwochabend nicht nur dem Publikum ein, sondern räumte auch mit einigen Gerüchten rund um ihre Person auf. © Henning Kaiser/dpa

"Es wurde ja jetzt geschrieben, ich habe erneut einen Unfall gehabt am Trapez. Dem ist natürlich nicht so. Es ist nur eine kleine Schürfwunde und ich will einfach nicht, dass es weiter aufreißt. Das ist alles", versicherte sie ihren Fans.

Zur Erinnerung: Im Juni hatte Fischer sich bei einem Auftritt in Hannover im Gesicht verletzt, das Konzert musste abgebrochen werden. Blutüberströmt verließ sie damals die Bühne. Eine waghalsige Trapez-Nummer war ihr zum Verhängnis geworden.

Es war nicht der erste Vorfall. Der Tour-Auftakt startete im Frühling einige Wochen später als geplant, weil die "Atemlos"-Interpretin sich beim Proben eine Rippe gebrochen hatte. Deshalb waren auch die Kölner Konzerte verschoben worden.

Einmal in Plauderlaune räumte Helene auch gleich noch mit einem weiteren Schwank aus der Gerüchteküche auf, der besagt, dass sie sich angeblich vor jeder Show spritzen lassen würde, um die Schmerzen ertragen zu können.

"Ihr Lieben, das Einzige, das ich mir spritzen lasse, sind Endorphine", so die humorvolle Reaktion der 38-Jährigen auf die fiese Schlagzeile. Mit einem Augenzwinkern fügte sie schließlich noch hinzu: "Und ein paar Drogen und so, damit ich hier die Show überstehe!"