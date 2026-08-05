"Total peinlich": Verona Pooth läuft in der Nacht durch Berlin und erlebt unangenehmen Moment
Berlin - Verona Pooth logiert derzeit in einem Hotel in Berlin. Bei einem Abendspaziergang durch die City erlebte die 58-Jährigen einen peinlichen Moment.
"Mitten in der Nacht hier auf dem Kurfürstendamm. Wen habe ich denn hier entdeckt auf der Litfaßsäule?", freute sich die Werbeikone in ihrer Instagram-Story wie eine Schneekönigin.
Natürlich war ihr eigenes Konterfei darauf zu sehen - und ein Hinweis auf ihr aktuelles TV-Format. Verona moderiert ab dem 3. August die zweite Staffel von "Die Villa der Versuchung".
Trotz ihrer schon 30-jährigen Omnipräsenz in der deutschen TV- und Medienlandschaft erfüllte sie der Moment mit Stolz: "Das ist schon ein cooles Gefühl", gab Verona offenherzig zu.
Doch in einem zweiten Video berichtet sie dann von dem Vorfall, den sie als "total peinlich" bezeichnet. Denn: Beim Abfilmen der Litfaßsäule hätten sie Fans erkannt und gefragt, ob sie es wirklich sei. Pooth gestand: "Das war jetzt echt unangenehm."
Berlin sei in der Nacht doch nicht so still, wie sie zunächst angenommen hatte.
Verona Pooth: "Habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein!"
"Ich habe echt gedacht, das kann doch nicht wahr sein. Ich glaube, mich hat auch jemand gefilmt, wie ich meine Litfaßsäule abgefilmt habe", zeigte sich die gebürtige Bolivianerin amüsiert.
Anschließend begab sie sich schnell zurück in ihr geliebtes Stamm-Hotel, um vor ihrem Auftritt im SAT.1-Frühstücksfernsehen am nächsten Morgen noch genügend Schlaf abzugreifen.
Am Montagabend fällt dann endlich der Startschuss für "Die Villa der Versuchung". Los geht's um 20.15 Uhr in SAT.1, auch auf Joyn ist sie zu sehen.
Das Prinzip hat sich im Vergleich zur ersten Ausgabe nicht geändert: Die teilnehmenden Promis müssen auf Luxus verzichten. Wer den Versuchungen nicht widerstehen kann, muss zahlen - und schmälert damit die Gewinnsumme von 250.000 Euro.
Um im Vorfeld noch einmal kräftig die Werbetrommel zu rühren, ist die Gastgeberin der Show am Wochenende extra aus ihrer Wahlheimat Dubai nach Deutschland eingeflogen.
Titelfoto: Bildmontage: Instagram/verona.pooth (Screenshots)