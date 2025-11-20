Makellos mit 57: Verona Pooth lüftet Geheimnis für ihr ewig junges Aussehen

Düsseldorf - In zweieinhalb Jahren feiert Verona Pooth ihren 60. Geburtstag. Anzusehen ist ihr das nicht, die Haut der Werbeikone wirkt makellos. Wie das möglich ist, hat sie jetzt verraten!

Verona Pooth (57) scheint das Geheimnis der ewigen Jugend für sich entschlüsselt zu haben. © Instagram/verona.pooth (Screenshot)

Seit mehr als 25 Jahren ist die frühere "Peep"-Moderatorin schon in der deutschen Medienlandschaft omnipräsent. Ihr Aussehen ist und bleibt dabei ihr Kapital. Verona geizt nicht mit ihren Reizen und präsentiert nur allzu gerne ihren beneidenswerten Traumkörper.

Im Gespräch mit "Bild" enthüllt Verona nun das Geheimnis ihrer ewigen Jugend: "Ich pflege meine Haut täglich mit Wirkstoffen der Honigdornpflanze", so die 57-Jährige. Dadurch werde die Regeneration der Zellen unterstützt und die Hautalterung verlangsamt.

Mehmet Atila, Direktor der "Medical-Inn"-Klinik in Düsseldorf, bestätigt dem Blatt die Wirkung des Naturprodukts. Der Beauty-Doc sagt: "Der Wirkstoff aus der Honigdornpflanze führt zu geschmeidigerer Haut, die sich sanfter anfühlt."

Das Extrakt sei perfekt dazu geeignet, um das Hautbild zu verbessern oder zu erhalten. Veronas Haut bezeichnet der Facharzt als "überdurchschnittlich gut, absolut geschmeidig und glatt". Die Zweifach-Mama habe zudem keinerlei tiefen Poren.