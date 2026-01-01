Deutliche Worte von Verona Pooth: Darum geht sie auf Laura Müller los

Düsseldorf - Mit ihren Aktivitäten auf OnlyFans finanziert sich Laura Müller (25) seit Jahren ihr Luxusleben. Immer wieder wird die 25-Jährige für dieses Geschäftsmodell scharf kritisiert. Auch Verona Pooth (57) findet deutliche Worte!

Verona Pooth (57) ist in der deutschen Medienlandschaft seit 30 Jahren omnipräsent. © Thomas Banneyer/dpa

Als die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (71) im Podcast von Tim Gabel auf das Thema angesprochen wird, hat sie überraschend viel dazu zu sagen. Ein Aspekt an der Nackedei-Karriere der Influencerin stört sie dabei nämlich gewaltig.

"Ganz, ganz krass, dass sie als Schwangere weiter 'OnlyFans' bedient hat", pikierte sich Verona. Für die Werbeikone stehe nicht der finanzielle Erfolg im Mittelpunkt, sondern vielmehr die langfristigen Folgen.

Ihre Sorge gilt vor allem dem Nachwuchs, der später mit den Inhalten konfrontiert werden könnte. Das Internet vergesse nichts, so Pooths eindringliche Warnung an die Ehefrau von Schlager-Legende Michael Wendler (53). Das Promi-Paar hat zwei gemeinsame Kinder.

Darüber hinaus stellte Verona in aller Deutlichkeit klar: "Schwanger zu sein, ist für mich etwas, was heilig ist. Das ist ein Wunder der Natur. In dieser Zeit OnlyFans zu bedienen […], das ist einfach irre."

Auch "der Wendler" blieb von Kritik nicht verschont. "Sie ist verdammt jung, jetzt erst 25, ist verheiratet und hat zwei Kinder. Sie hat Michael, glaube ich, mit 17 kennengelernt. Irgendwo ist er doch für seine Frau verantwortlich mit 20 Jahren mehr", stellte Verona klar.