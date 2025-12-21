Ist das ihr Ernst? Verona Pooth weiß nicht, wann Weihnachten ist
Düsseldorf - Meint sie das ernst? Mit einer Aussage rund um das Weihnachtsfest hat Verona Pooth (57) jetzt mal wieder gehörig den Vogel abgeschossen!
Im Gespräch mit "Bild" hat die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (71) jetzt ganz offen zugegeben, dass sie keine Ahnung hat, an welchem Datum das Fest eigentlich stattfindet. Diese nahezu unglaubliche Wissenslücke blieb in ihrem Leben nicht folgenlos.
Tatsächlich habe sie mal einen Weihnachtsmann für den 19. Dezember gebucht. Also viel zu früh. "Als der Student ankam, sagte ich: Sie haben doch bestimmt Stress heute?", erinnert sich Verona an den peinlichen Moment zurück.
Mit der darauffolgenden Antwort hatte die gebürtige Bolivianerin und zweifache Mutter wohl nicht gerechnet, denn in Eile war der Hobby-Weihnachtsmann absolut nicht. "Weil Sie sind die Einzige, die mich am 19. gebucht hat", so seine entspannte Begründung.
Aus diesem Grund stellte die ehemalige "Peep"-Moderatorin jetzt auch noch einmal klar: "Ich weiß ja nicht mal, an welchen Tagen Weihnachten ist."
Wider der Tradition: "Grill den Henssler"-Menü auch an Heiligabend
Doch egal, an welchem Tag im Dezember Verona das Weihnachtsfest nun auch zelebriert, der Ablauf bleibt derselbe. Die 57-Jährige mag es mit Ehemann Franjo (56) sowie den beiden gemeinsamen Söhnen Diego (22) und Rocco (14) gerne "traditionell".
Nur kulinarisch tanzt die Familie in diesem Jahr etwas aus der Reihe. Statt klassischer Weihnachtsgans oder einem saftigen Braten wird ein indisches Butter Chicken serviert. Fans von TV-Kochshows könnte das Essen bekannt vorkommen.
Es ist dasselbe Gericht, welches Franjo und Diego vor einigen Wochen bereits bei "Grill den Henssler" auf den Tisch zauberten. Das Ergebnis sei "so lecker" gewesen, dass daraus kurzerhand das Weihnachtsmenü wurde.
Dazu werde klassische Musik von Luciano Pavarotti gehört und ein festliches Ambiente geschaffen. Während sich die Männer um das Essen kümmern, sind die Frauen für die Dekoration zuständig. Gefeiert wird bei "Elkelein" - Veronas Schwiegermutter.
Nach den Feiertagen geht es für das Pooth-Quartett nach Dubai, wo es Silvester verbringen wird. Dort lebt Verona Pooth seit einigen Monaten mit ihrem jüngsten Sohn. Franjo ist aus beruflichen Gründen in Deutschland geblieben.
Titelfoto: Rolf Vennenbernd/dpa