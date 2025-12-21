Ist das ihr Ernst? Verona Pooth weiß nicht, wann Weihnachten ist

Düsseldorf - Meint sie das ernst? Mit einer Aussage rund um das Weihnachtsfest hat Verona Pooth (57) jetzt mal wieder gehörig den Vogel abgeschossen!

Verona Pooth (57) weiß nicht, an welchem Tag Heiligabend ist. © Rolf Vennenbernd/dpa

Im Gespräch mit "Bild" hat die Ex-Frau von Poptitan Dieter Bohlen (71) jetzt ganz offen zugegeben, dass sie keine Ahnung hat, an welchem Datum das Fest eigentlich stattfindet. Diese nahezu unglaubliche Wissenslücke blieb in ihrem Leben nicht folgenlos.

Tatsächlich habe sie mal einen Weihnachtsmann für den 19. Dezember gebucht. Also viel zu früh. "Als der Student ankam, sagte ich: Sie haben doch bestimmt Stress heute?", erinnert sich Verona an den peinlichen Moment zurück.

Mit der darauffolgenden Antwort hatte die gebürtige Bolivianerin und zweifache Mutter wohl nicht gerechnet, denn in Eile war der Hobby-Weihnachtsmann absolut nicht. "Weil Sie sind die Einzige, die mich am 19. gebucht hat", so seine entspannte Begründung.

Aus diesem Grund stellte die ehemalige "Peep"-Moderatorin jetzt auch noch einmal klar: "Ich weiß ja nicht mal, an welchen Tagen Weihnachten ist."