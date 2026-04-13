Erst Drama um Sohn Rocco, jetzt das: Verona Pooth trifft Entscheidung um Leben in Dubai
Kitzbühel/Dubai - Eineinhalb Monate nach Ausbruch des Krieges gegen den Iran und dessen Folgen trifft Verona Pooth (57) eine weitreichende Entscheidung um ihre Zukunft in Dubai.
Seit dem 28. Februar sorgt der Irankrieg weltweit für Schlagzeilen - auch im Influencer-Paradies Dubai hat man phasenweise die Auswirkungen erlebt - und Verona Pooth sogar hautnah: Tagelang hatte die Moderatorin nach Ausbruch des Krieges um Sohnemann Rocco gebangt, der zusammen mit San Diegos (22) Freundin Louisa Büscher (23) allein im Wüstenstaat festgehangen hatte.
All das rückt nun offenbar in den Hintergrund. Denn auf Instagram verrät Verona jetzt freudestrahlend, dass sie es zurück nach Dubai ziehen wird.
"Ich freue mich wahnsinnig. Ich habe gerade meinen Flug bestätigt gekriegt. Und zwar fliege ich jetzt zurück nach Dubai", erklärt sie in einer ihrer neuesten Instagram-Story.
Mitten im traumhaften Kurzurlaub mit "Roccolito" in den österreichischen Alpen verspürt die 57-Jährige den starken Drang danach in die Wüste zurückzukehren - trotz angespannter politischer Weltlage.
"Es ist einfach ein so schönes Gefühl wieder nach Hause zu kommen. Ich lebe da zwar erst seit sechs Monaten, aber ich fühle mich da wirklich zu Hause."
Verona Pooth reagiert auf sorgenvollen Fan-Kommentar
Im Luxushotel Stanglwirt habe sie sich zwar auch total wohlgefühlt, aber ihr Herz rufe inzwischen einfach wieder nach der Wüstenmetropole am Persischen Golf.
"Rocco und ich vermissen es sehr - Franjo auch. Der muss zwar immer viel reisen, weil sein Job in Deutschland ist, aber ich muss ganz ehrlich sagen: Hier in den Bergen in Österreich war es auch ein Traum. Es gibt viele schöne Plätze auf der Welt - aber trotzdem möchte ich jetzt zurück nach Dubai."
Ihren Fans - von denen sich ein Teil ernsthafte Sorgen um den Schritt der Moderatorin macht - hat die Werbeikone aus älteren Tagen nur eines zu sagen: "Nein, aktuell gilt Dubai nicht als gefährlich. Die Lage ist ruhig und der Alltag läuft ganz normal weiter", schreibt sie auf den Kommentar einer Userin.
Statt Bedenken mache sich bei ihr das Gefühl von Vorfreude und Heimkehr breit, offenbart sie indirekt. "Ich freu’ mich so drauf, ich liebe Dubai."
Titelfoto: Bildmontage: Uncredited/AP/dpa, Screenshot/Instagram/Verona Pooth