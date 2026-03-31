Fall "Collien Fernandes": Jetzt berichtet auch Verona Pooth über sexualisierte Gewalt!

Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Der Fall " Collien Fernandes " beherrscht derzeit die Schlagzeilen der Promi-Welt. Jetzt hat sich auch Verona Pooth (57) dazu geäußert - und ebenfalls von sexualisierter Gewalt, die ihr angetan wurde, berichtet.

Verona Pooth (57) ist ebenfalls Opfer von sexualisierter Gewalt geworden. © Federico Gambarini/dpa

"Missbrauch hat mich tatsächlich über viele Jahre begleitet", macht die einstige Werbe-Ikone im Gespräch mit "Bunte" klar.

Die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen - darunter auch pornografische Bilder -, auf die ihr Kopf montiert worden sei, wie Verona preisgibt.

"Dazu kamen handgeschriebene Texte, deren Inhalt ich gar nicht wiederholen möchte" so die 57-jährige zweifache Mutter.

Zwar habe Verona den Fall auch zur Anzeige gebracht, doch den Absender habe die Polizei leider nicht ermitteln können.

"Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten und macht wütend und auch ängstlich", gesteht die gebürtige Bolivianerin weiter.