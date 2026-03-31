Fall "Collien Fernandes": Jetzt berichtet auch Verona Pooth über sexualisierte Gewalt!
Dubai (Vereinigte Arabische Emirate) - Der Fall "Collien Fernandes" beherrscht derzeit die Schlagzeilen der Promi-Welt. Jetzt hat sich auch Verona Pooth (57) dazu geäußert - und ebenfalls von sexualisierter Gewalt, die ihr angetan wurde, berichtet.
"Missbrauch hat mich tatsächlich über viele Jahre begleitet", macht die einstige Werbe-Ikone im Gespräch mit "Bunte" klar.
Die Ex-Frau von Pop-Titan Dieter Bohlen (72) habe immer wieder Fotos zugeschickt bekommen - darunter auch pornografische Bilder -, auf die ihr Kopf montiert worden sei, wie Verona preisgibt.
"Dazu kamen handgeschriebene Texte, deren Inhalt ich gar nicht wiederholen möchte" so die 57-jährige zweifache Mutter.
Zwar habe Verona den Fall auch zur Anzeige gebracht, doch den Absender habe die Polizei leider nicht ermitteln können.
"Diese Ohnmacht ist schwer auszuhalten und macht wütend und auch ängstlich", gesteht die gebürtige Bolivianerin weiter.
Collien Fernandes: Prominente Frauen berichten von ähnlichen Erfahrungen
Eine Sache habe die Fernsehmoderatorin jedoch überrascht: nämlich das Gefühl von Scham.
"Rational weiß man, dass man keinerlei Schuld trägt – und trotzdem fühlt man sich bloßgestellt und in seiner Würde verletzt", verdeutlicht die 57-Jährige.
Hintergrund der Äußerungen ist der Fall "Collien Fernandes". Die Schauspielerin hatte ihrem Ex-Mann Christian Ulmen (50) vorgeworfen, dass dieser gefälschte pornografische Aufnahmen von ihr erstellt und verbreitet habe.
Allerdings bestreitet der 50-Jährige die Anschuldigungen bislang, und es gilt die Unschuldsvermutung.
Dennoch zeigt sich die Illustrierte "Bunte" solidarisch mit der 44-jährigen Schauspielerin Collien Fernandes. Unter dem Motto "Du bist nicht allein" fühlen prominente Frauen mit Fernandes und berichten in einer Voranmeldung über ähnliche Erfahrungen - so auch die langjährige Werbe-Ikone Verona Pooth.
Titelfoto: Federico Gambarini/dpa