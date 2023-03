Heiße Küsse im Wald: Welche hübsche Promi-Dame versteckt sich hier?

Düsseldorf - Lange dunkelbraune Haare, roter Lippenstift und ganz viel Liebe im Gepäck. So meldete sie sich während eines Spaziergangs mit ihren Männern im Wald. Um wen geht es dabei genau?

"Ich bin euch auch noch eine Antwort schuldig", verriet Verona in Bezug auf ihre Show "More than talking". Was viele Fans schon vor langer Zeit vermuteten, konnte die einstige "11880"-Ikone nun endgültig bestätigen. "Mein nächster Gast ist natürlich... Sarah Engels !"

Gemeinsam mit ihren Männern - Söhnchen Diego (19) und Ehemann Franjo (53) - vertrat sich die Werbeikone am Montagnachmittag mit Hundedame Piccolina die Beine. Die Quality-Time mit ihrer Familie hinderte die Ex von Pop-Titan Dieter Bohlen (69) allerdings keineswegs daran, sich mit heißen Küssen bei ihren mehr als 600.000 Fans zu melden. Und das ist einem bombastischen Outfit!

Dabei berichtete die 54-Jährige auch von ihren Erfahrungen mit Sarah Engels. © Montage: Instagram/Screenshot/Verona Pooth

An der Seite der Sängerin und zweifachen Mama stand Verona vor Wochen für Dreharbeiten zu ihrer Show auf dem Eis. "Ich würde mich freuen, wenn ihr euch die Sendung anschaut. Wir haben viel gelacht und sie hat sooo schön gesungen."

Völlig fasziniert von der Ex-Frau von Sänger Pietro Lombardi (30) kam die 54-Jährige gar nicht mehr heraus aus dem Schwärmen. Wie ein Engel sei die "Te Amo mir Amor"-Interpretin übers Eis gelaufen. "Die Sendung hat es voll in sich. Ihr dürft sie also nicht verpassen", lieferte Verona ihrer Community den Streaming-Tipp der Woche.

Einmal in Plauderlaune deutete die gebürtige Bolivianerin an, dem Struwwelpeter-Look am Dienstag ein Ende setzen zu wollen! "Morgen sieht das wieder alles wie neu aus, denn ich gehe zum Friseur."

Pünktlich zur Ausstrahlung ihrer neuen Folge von "More than talking" mit Sarah Engels! Einzig und allein Abonnenten von MagentaTV können sich die neueste Ausgabe ab Dienstag, dem 28. März hereinziehen. Alle anderen schauen in die Röhre.