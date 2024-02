Verona Pooth raubt Fans den Atem! So verführerisch zeigt sie sich im Netz

Verona Pooth zeigt sich auf ihrem Instagram-Profil gerne von ihrer freizügigen Seite. © Bildmontage: Screenshot/Instagram/Verona Pooth

Dass die Ehefrau von Unternehmer Franjo (54) gerne mit ihren Reizen spielt und regelmäßig zeigt, was sie hat, dürfte ihren Fans mittlerweile bekannt sein.

Neues Futter lud die TV-Ikone am gestrigen Mittwoch hoch. Für die zweite Staffel ihrer Show "More Than Talking" schmiss sich die Zweifach-Mama nämlich kurzerhand in Schale und gewährte dabei einen mehr als ansehnlichen Einblick "unter" die Kulissen.

In schwarzer Unterwäsche und mit perfekt gestylten Haaren posierte die 55-Jährige für nur wenige Sekunden, um schließlich in ihr gewähltes Outfit zu schlüpfen.

Ihre Fans bekamen sich angesichts des Ausblicks überhaupt nicht mehr ein und hauten in der Kommentarspalte kräftig in die Tasten.