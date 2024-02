Verona Pooth in heller Vorfreude: Es wird romantisch!

Düsseldorf - Verona Pooth (55) hat derzeit allen Grund zur Vorfreude, denn schon bald steht ein besonderes Ereignis an, das Jahr für Jahr große Glücksgefühle in der ehemaligen Werbeikone auslöst.

Verona Pooth (55) ist zurzeit voller Vorfreude auf den Valentinstag - und ziemlich gespannt, was Ehemann Franjo (54) sich diesmal einfallen lassen hat! © Instagram/verona.pooth

Verona ist nicht nur beruflich ziemlich erfolgreich (erst im Oktober 2023 veröffentlichte sie beispielsweise ihr zweites Buch "Die Super-MILF"), sondern hat auch in privater Hinsicht ihr ganz großes Glück gefunden.

Nicht nur ihre beiden Söhne San Diego (20) und Rocco (12) bereichern das Leben der gebürtigen Bolivianerin jeden Tag aufs Neue, auch Göttergatte Franjo Pooth (54) trägt seine Frau auf Händen - und das seit nunmehr über 20 gemeinsamen Ehejahren.

Der 54-Jährige kennt Verona nicht nur in- und auswendig, sondern weiß ganz genau, wie er seine Liebste verwöhnt - und dessen ist sich natürlich auch die zweifache Mutter bewusst!

So meldete sich Verona am Montagabend mit einem neuen Instagram-Beitrag bei ihren rund 635.000 Fans, in dem sie keinen Hehl aus ihrer Vorfreude auf den bevorstehenden Valentinstag machte.